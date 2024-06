Euro 2024: un uomo mascherato sale sul tetto del Dormond Stadium durante la partita

L’arbitro inglese Michael Oliver ha indicato il tetto del campo prima dell’inizio del secondo tempo. La polizia ha predisposto una strada per consentire l’arresto in sicurezza della persona, avvenuto alle ore 23:43.

Sabato sera intorno alle 22:27, mentre stava per iniziare il secondo tempo della partita tra Germania e Danimarca, una persona è salita sul tetto del Westfalenstadion di Dortmund, ribattezzato BVB Stadion Dortmund per il torneo di Euro 2024.

Un video pubblicato sul sito del quotidiano inglese Daily Mail mostra un uomo mascherato che trasporta uno zaino e si muove sul tetto prima che la polizia lo arresti.

“L’arrestato ha 21 anni e viene dalla città di Osnabrück (ovest). Al momento non vi è alcuna indicazione che l’uomo volesse mettere in pericolo gli spettatori dello stadio con il suo comportamento.Lo ha detto la polizia di Dortmund in un comunicato ieri sera da sabato a domenica.