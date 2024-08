La mossa era altissima: l’Al-Ittihad avrebbe perso contro lo Slavia Praga e non sarebbe andato in Champions League

È stata una partita dell’ultima possibilità per la St. Guilloise Association. Il club di Bruxelles ha ospitato lo Slavia nel tentativo di continuare il suo viaggio in Champions League. Un incontro terminato con una sconfitta per 0-1, che segnò il destino del club di Bruxelles e passò all’Europa League.

È stato il giorno della verità per la Federazione di St. Gilloise. I brussellesi affrontano lo Slavia Praga con la speranza di raggiungere le qualificazioni alla Champions League, fase finale prima della fase a gironi della competizione. Per riuscirci era necessario battere lo Slavia di tre gol, una settimana dopo la sconfitta per 3-1 in terra ceca.

L’inizio della gara è relativamente equilibrato, gli Slavia si dimostrano più cauti, ma al 13′ vanno vicini al gol con Diouf, con un tiro violento dalla lunga distanza, costringendo Morris a intervenire bene. L’Al-Ittihad, che si è comportato meglio in partita che all’andata, è riuscito a combinare, ma senza costituire una vera minaccia. Al-Waad ha avuto ancora una grande opportunità 5 minuti prima della fine del primo tempo, quando il suo colpo di testa ha colpito la porta.







L’Union ha reagito meglio nella ripresa, soprattutto con un tiro dalla distanza di Puertas dopo 60 secondi, ma ancora una volta la pressione ha faticato a dare i suoi frutti. I brussellesi pensavano che avrebbero ricevuto un calcio di rigore 22 minuti prima della fine, ma l’arbitro non lo ha concesso. Finalmente, all’84’, la partita cambia completamente. Dopo che il Bruxelles perde palla, lo Slavia avanza in contropiede e apre le marcature con Jurica, che viene mandato nel piccolo rettangolo. Ha detto il gruppo 0-1. Di conseguenza, l’USM Saint-Gilloise non giocherà in Champions League, ma verrà invece spostato nella fase a gironi dell’Europa League.

90’+5 Finisco L’Al-Ittihad ha perso 0-1 e quindi non giocherà la Champions League. Dovranno “accontentarsi” in Europa League in questa stagione.

75′ cartone animato La promessa di David prende il giallo per una brutta reazione. Eppure non c’è nulla di grave in questa partita.

68′ Nessuna sanzione C’è contatto tra un giocatore dello Slavia e Rasmussen sulla destra dell’area. Il rigore non è stato fischiato. Terho ha sostituito Teklab.

63′ Niente ancora Non esiste alcuna procedura da segnalare. L'Unione cerca di accelerare, ma non fa nulla. È davvero complicato. Per la parte ceca sono entrati in campo Prepsil e Dodera. Rasmussen ha sostituito Ait El Hadj dall'altra parte.

54′ L’unione è buona La pressione di Bruxelles è più forte, ma stiamo ancora aspettando opportunità.

46′ Porte! Prima occasione, in appello! Puertas esce a tu per tu con la difesa, ma i suoi passaggi dalla distanza mancano un po’ di potenza.

45′ Stiamo tornando indietro È iniziato il secondo tempo.

45’+5 È una pausa… La fine del primo tempo è francamente poco emozionante. Ci vediamo tra 15 minuti.

42′ Giallo di Vanhout Vanhoutte prende il giallo per un fallo molto visibile nel cerchio centrale. Distrugge l’attacco ritagliando il provod.



38′ Grande opportunità! Promesso, David è appena andato vicino al primo gol! Una palla lunga arriva alla sinistra del rettangolo e consegna la palla a Promis, che salta più in alto di tutti all’ingresso del rettangolo piccolo. La sua testa gli va proprio addosso!

29′ Va al diavolo Un meraviglioso recupero alto per Al-Ittihad. Rodriguez vede partire l’attaccante dell’Al-Wahdadi, ma sbaglia stupidamente il passaggio. Una grande occasione sprecata per questo.

23′ Il sindacato preme Riteniamo che Al-Ittihad abbia iniziato ad aumentare il ritmo e a fare pressione sulla concorrente. Un calcio d’angolo tirato dal rettangolo piccolo avrebbe potuto raggiungere la marcatura.



18′ Si equilibra Al-Ittihad ha iniziato a guadagnare un po’ di fiducia attraverso una buona preparazione offensiva, spesso fermata dai falli. Ma spesso si espongono in difesa, soprattutto sui calci d’angolo. Stai attento a questo.

13′ OH! Diouf ha quasi segnato il gol a inizio stagione. Un giocatore dello Slavia recupera una palla respinta male sulla sinistra del campo in un angolo stretto. Non fa domande, prende il controllo e sferra un colpo potente che Morris respinge bene. È stato bellissimo! Ait El Hajj ha risposto con un innocuo calcio lungo. Zema ha ricevuto un cartellino giallo per un fallo evidente.

10′ L'Unione è alla ricerca di se stessa Ci sono alcune cose buone da segnalare nel centrocampo dell'Al-Ittihad, con un discreto numero di combinazioni e passaggi filtranti. Ma stiamo ancora aspettando la prima occasione. Taklab tenta invano di ottenere un calcio di rigore.

4′ Il pericolo principale La prima vera occasione per lo Slavia su calcio d’angolo dalla sinistra. La palla vola sopra tutti e Schranz la raccoglie e la dà a Ogbu. Viene respinta ma la palla gli rimbalza addosso e supera la porta.

1′ Davvero stressato L'Unione è sotto pressione per entrare. Su una palla vagante a 25 metri dalla porta, la squadra ceca ha resistito bene ai bordi del rettangolo, ma non ne ha approfittato nonostante la febbre difensiva del Bruxelles.

0′ Eccoci qui! Partita al Lotto Park! Buona partita a tutti.

20:07 Fossini che si spezza All’andata Fossenyi schiaccia Al-Ittihad espellendolo con un calcio potente.













19:51 Dovremmo ripetere l’andata? Se vi siete persi la partita, ricapitoliamo l’andata giocata una settimana fa.













19:36 Slavia undicesimo Lo Slavia Praga fa un solo cambio. Capitan Holes trova il suo posto negli undici. La linea d'attacco Provod-Schranz-Khouri, che ha causato molti danni la scorsa settimana, è stata rinnovata. La lotta per la qualificazione al quarto turno preliminare #Universities_Colleges_League Questo inizierà #usgsla ©️ Tomas Holich dal primo minuto

Antonin Kinski tra le sbarre

Thomas è nervoso

Antonin Kinski tra le sbarre

Thomas è nervoso https://t.co/RrKd0aqFLW pic.twitter.com/MbPjpBB6k8 — SK Slavia Praga (@slaviaofficial) 13 agosto 2024

19:35 Undicesimo dell'Unione L'undicesima unione è nota. Due i cambi da segnalare, con Leysen ed Eckert sostituiti da Ait El Hadj e Waad David. Da segnalare che Fosini è stato squalificato dopo lo sfogo dell'andata, in cui era stato espulso per aver tentato di colpire per 4 volte l'avversario. I cittadini di Bruxelles devono attaccare per mantenere la possibilità di qualificarsi.

19:15 Buonasera a tutti! Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta televisiva della gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League, tra Union e Slavia. Dopo aver perso 3-1 all'andata, i brussellesi dovranno svegliarsi con la speranza di qualificarsi ai playoff.













Composizioni

Federazione di Saint-Geloise : Morris, Castro Montes, McAllister, Machida, Teklab, Vanhoutte, Siddiqui, Puertas, Ait El-Hajj, Rodriguez, David.













Slavia Praga : Kinski, Zema, Ogbo, Holz, Diouf, Doorly, Zafiris, Masopust, Provod, Chouri, Schranz

Prima della partita

Si tratta di una partita all’ultima chance: se l’Al-Ittihad spera di darsi una possibilità di qualificarsi alla Champions League, dovrà ricambiare il favore allo Slavia Praga e battere in modo convincente i cechi.

Dopo aver perso 3-1 contro lo Slavia Praga mercoledì scorso nell’andata del terzo turno preliminare di Champions League, l’Union Saint-Gilloise dovrà farcela nella speranza di raggiungere gli spareggi e disputare così una doppia sfida. contro lo Slavia Praga. Il vincitore dello scontro tra Lille e Fenerbahce raggiunge la fase finale della più grande competizione calcistica europea.

Purtroppo la preparazione per questo incontro non è stata ottimale. La squadra di Bruxelles ha perso ancora, questa volta in campionato, contro il Westerlo (4-3). I brussellesi hanno subito 7 gol in due partite e non sono stati rassicurati in difesa. Sono ancora privati ​​del loro solido difensore Christian Berges, ancora infortunato nel suo piede.

Leggi anche

Dopo aver subito una sconfitta all’andata, l’Union St Guilloise deve fare qualcosa contro lo Slavia Praga se vuole sperare di raggiungere la Champions League.