Mentre si avvicina al suo 125° anniversario nel 2025, la Pierard School of Engineering di Fairton, un’istituzione storica basata su Hyalox, è al centro di controversie. Le voci persistenti di un trasferimento ad Arlon destano grande preoccupazione nella comunità di Berardine. Pubblicato anche dalla Royal Society of Architects – Arts and Crafts at Bérard (ARIAMP). Lettera aperta del 15 giugno Per mettere in guardia e chiedere un’azione contro questo progetto.

Le ragioni addotte per il trasferimento includono il degrado degli edifici esistenti di Berard e la necessità di modernizzare le sue infrastrutture. Sono in corso discussioni per diplomare i futuri ingegneri di Bérard con gli ingegneri della Graduate Robert Schumann School (HERS) di Arlon, un’idea che non ha incontrato consenso.

Benoît Dujardin, Presidente e CEO di Hénallux, spiega: “Da tempo collaboriamo con HERS per unire le forze e mantenere l’offerta formativa per gli ingegneri industriali nel sud del Lussemburgo. Attualmente esistono due corsi di formazione: uno ad Arlon (HERS) e uno a Verton (Hénallux). L’idea è di centralizzare questa formazione ad Arlon. Aggiungere : “Il motivo principale è che è difficile mantenere due piccole scuole geograficamente vicine. A lungo termine, ciò potrebbe diventare più complesso. “Vogliamo superare le divisioni nella rete e unire le forze”.

Chiamare all’azione

Nella sua lettera aperta, ARIAMP sottolinea l’importanza di mantenere la formazione ingegneristica nel sud della provincia, sia per i giovani che per il settore industriale locale. In un incontro dello scorso marzo, diversi ex studenti si sono riuniti per considerare le azioni necessarie per preservare il futuro della scuola di Fairton.

Benoit Dujardin insiste sul fatto che questo progetto non era affatto un segreto: “Non è un segreto, non lo abbiamo mai nascosto, tutti i nostri colleghi lo sanno e ci pensano. Nel programma di formazione viene implementato un processo completo di supporto e riflessione. Non ci sono segreti né silenzio. Afferma inoltre che “La nostra volontà comune deve essere divisa in diverse azioni. Il primo passo è trasferire i nostri master ad Arlon”.

Proposta al consiglio municipale di Fairton

Giovedì 27 giugno, il consiglio comunale di Virton voterà una mozione contro il progetto di fusione tra Hénallux de Virton e HRS d’Arlon. Questa proposta mira a esprimere l’opposizione ufficiale della città a questa mossa e incoraggiare la direzione di Hénallux a riconsiderare la sua decisione.

La città di Fairton, consapevole del potenziale impatto di questa mossa, si sta adoperando per sostenere il mantenimento della scuola sul suo terreno. Benoît Dujardin spiega: “So che la città di Fairton sta progettando di presentare una mozione contro il progetto e lo comprendiamo. «Perché Arlon e non Verton? Ci sono possibilità di sinergie… Ad Arlon c’è l’Università di Liegi, anche HERS… e vorremmo collaborare ulteriormente con loro. Abbiamo anche un campus ad Arlon e c’è interesse a individuare sinergie interne o esterne. Prevediamo di sviluppare progetti con Uliège e HEC Liège, in particolare per un Master in Management con orari sovrapposti.

Molte decisioni devono ancora essere prese, ma la direzione di Hénallux sottolinea che il trasloco avverrà in un colpo solo per evitare interruzioni nel percorso degli studenti. “I corsi per gli studenti non sono più organizzati per anno e non possiamo immaginare che i corsi siano tenuti ad Arlon al mattino e a Fairton nel pomeriggioBenoît Dujardin identifica. Dobbiamo garantire un percorso coerente e ininterrotto agli studenti.

Verso la demolizione del Fairton Building

Se l’intenzione di trasferire sarà confermata, una decisione dell’ARES (Nota del redattore: Accademia di ricerca e istruzione superiore) potrebbe essere presa nella primavera del 2025, con un trasferimento probabile non prima del 2026. “La nostra priorità è garantire che gli edifici siano accoglienti e funzionali, motivando così studenti e personale allo studio e al lavoro, Benoît Dujardin aggiunge. Kalymine è il nostro sito web più bello. Per noi è importante che il trasloco sia di qualità. Esiste già il rischio di viaggiare tra due sedi: Hénallux e HRS Arlon. Stiamo ancora lavorando e vogliamo evitare di avere personale e studenti in più di due sedi, visto che i campus sono tre se aggiungiamo ULiège con cui vogliamo creare anche sinergie. Con HERS sarà un diploma combinato”.

Benoit Dujardin gli assicurò che non voleva che l’attuale edificio Fairton rimanesse una rovina. È addirittura prevista la demolizione. “«È vero che l’edificio è in pessime condizioni, abbiamo fatto studi di stabilità e ci sono state infiltrazioni ed erosioni, ma niente di grave dal punto di vista della sicurezza». Resta il fatto che la ristrutturazione dell’edificio comporterebbe costi notevoli, da qui l’ipotesi della demolizione.

Il futuro della Bearard Engineering School di Fairton sembra quasi deciso. La resistenza della comunità berardina e il significato storico della scuola continuano a influenzare le discussioni, illustrando un complesso dilemma tra la necessaria modernizzazione, la preservazione dell’identità locale e un’istruzione di qualità.