Karen Viard rivela foto rare delle sue figlie al suo matrimonio

popolo e re

Mercoledì 2 novembre, Karen Viard ha condiviso le foto delle sue due figlie, Margaret e Simon, scattate al suo matrimonio lo scorso giugno.

Secondo un articolo Parigi Partita Francia Da La modifica

Discreta, Karen Viard rivela raramente la sua vita familiare. Ma mercoledì 2 novembre l’attrice 56enne ha fatto una leggera eccezione. L’attrice ha pubblicato sul suo account Instagram due foto delle sue figlie, Margaret, 24 anni, e Simon, 22, al suo matrimonio lo scorso giugno.

All’inizio, il maggiore, apparentemente di buon umore, cade nel bel mezzo di una risata. Con un sorriso sulle labbra e dalla parte della sorella in un secondo, i due dirigono i loro sguardi nella stessa direzione. Quando sposerai tua madre, ho scritto nel commento. Nuova felicità ovviamente non vuole perdere le sue figlie.

Lo scorso giugno, Karen Viard e Manuel Herrero hanno detto “sì” a Montmartre. I due piccioncini hanno già intrecciato un amore perfetto dal 2019. Prima del loro incontro, l’attrice aveva una relazione di 25 anni con il tecnico cinematografico e il padre delle sue due figlie, Laurent Matchwell. Ad agosto, pochi mesi dopo il loro matrimonio, la coppia felice si è fatta una gioiosa vacanza a Formentera, un’isola spagnola nell’arcipelago delle Baleari.

Nota per i suoi ruoli in bacia chi vuoio famiglia in gravidanzaKaren Viard sarà presto la protagonista del film biografico Madame de Sette. Spiegherai il ruolo della famosa lettera, il marchese alla corte di Luigi XIV. Una data di uscita non è stata ancora confermata, ma dovrebbe arrivare nei cinema nel 2023.