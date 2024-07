‘Stronzate’: Meghan Markle è stata ancora una volta accusata di aver mentito durante un’intervista

Il 7 marzo 2021, l’emittente americana Oprah Winfrey ha ospitato Meghan Markle per un’ormai famosa intervista televisiva sulla CBS. La moglie di Harry ha utilizzato questa discussione per parlare della sua vita personale, in particolare dei suoi rapporti tesi con la famiglia reale britannica. Tra la spiegazione delle differenze con il principe William e il re Carlo e la condanna del presunto comportamento razzista, l’evento ha creato molto rumore. Tuttavia, qualche tempo dopo, la coppia che ora vive negli Stati Uniti è stata costretta ad ammettere di aver mentito durante la loro pubblicizzatissima intervista su un presunto doppio matrimonio.

Tre anni dopo, i commenti di Meghan ora sollevano interrogativi su un altro argomento. Durante l’intervista si lamentò dell’ambiente “soffocante” in cui viveva nel palazzo. “Non potevo semplicemente andarmene. […] Devi capire che da quando sono entrato a far parte di questa famiglia, non ho mai più rivisto il mio passaporto finché non sono arrivato in California. Il mio passaporto, le mie chiavi, la mia patente… tutto questo viene trasferito. Non ho mai avuto modo di vederli“Questo è ciò che ha annunciato all’epoca. Queste dichiarazioni hanno recentemente messo in risalto i media americani, che hanno confermato che non era affatto “detenuta” dal palazzo britannico, come aveva affermato.Nel periodo di cui parli ha visitato più di tredici paesi. Comprese le visite a New York, Ibiza, Italia e Botswana per fughe romantiche con il principe Harry. Ha anche effettuato visite reali ufficiali in Marocco, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda, Tonga e Fiji. In tutti questi viaggi ha dovuto presentare il passaporto alla dogana. Questa regola non è diversa per i membri della famiglia reale che per la gente comune. Pertanto il fatto che durante questo periodo non abbia nemmeno visto il suo passaporto o che sia stata detenuta non ha senso“, ha confermato la vostra fonte America, citando le ultime notizie.

È interessante notare che anche un dipendente del Palazzo reale britannico ha parlato ai media americani, dicendo:E, naturalmente, il passaporto di Meghan è stato protetto dalla Royal Security. […] È il nostro lavoro, sarebbe pericoloso se venisse rubato il passaporto reale. Ma ovviamente era a sua disposizione in ogni momento, bastava chiedere e lei l’avrebbe avuto subito. E sì, lo sapeva benissimo. Non capiamo perché mentiresti su questo.“

C’è da dire che le tensioni tra i Sussex e la famiglia reale britannica sono diventate all’ordine del giorno. Recentemente la coppia ha confermato l’uscita dalla famiglia reale cambiando i nomi dei figli.