iPhone: alcune app ti chiederanno presto di eseguire un test dell’alcool nel sangue

Hai bevuto troppo e ti piace guidare? Alcune app potrebbero chiederti di eseguire un test rapido di screening dell’alcol.

Non è più un segreto che Apple presta molta attenzione alla salute dei suoi utenti. Il rilevamento dei livelli di alcol nel sangue è stato oggetto di una domanda di brevetto a Cupertino. Proprio come l’Apple Watch potrà presto misurare i livelli di alcol nel sangue. Ma alcune app potrebbero anche chiederti di fare un test.

Apple, infatti, potrebbe introdurre un nuovo sistema che richiederebbe agli utenti di sottoporsi a un test dell’alcool nel sangue prima di utilizzare determinate app. Soprattutto le app GPS che indicano che intendi metterti al volante.

“Hai bevuto troppo? Fai un test.”

Ecco l’affermazione che potrebbe finire sullo schermo. Secondo Soren Iverson, alcune app possono dire che hai bevuto troppo.

Ad esempio, se paghi un determinato importo in un bar o in un club con Apple Pay, potresti aver bevuto troppo. Quindi, prima di utilizzare l’app Google Maps per tornare a casa, un popup ti chiede di eseguire un test dell’alcool nel sangue. Questo per evitare qualsiasi rischio di incidente.

Anche se si tratta solo di un rumor, si tratta di un’iniziativa promettente che potrebbe contribuire a ridurre il numero di incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza. In effetti, il potenziale è reale ed è importante incoraggiare Apple e gli sviluppatori di app a implementarlo.

