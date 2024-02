“India First” ovvero come Nuova Delhi aiuta Putin a finanziare la sua guerra

Sconti sul petrolio russo

Tuttavia, due anni dopo aver invaso l’Ucraina, la Russia è diventata un partner sempre più importante per Nuova Delhi. Mosca era già il principale fornitore di armi prima della guerra. Si è anche affermato come un importante fornitore di petrolio. Secondo il Ministero del Commercio indiano, il Paese più popoloso del mondo ha importato petrolio greggio e prodotti petroliferi russi per un valore di 72 miliardi di dollari nel 2022 e nel 2023, beneficiando degli sconti offerti dalla Russia. Ciò ha portato alla chiusura dei mercati statunitense ed europeo, a causa dell’embargo sul petrolio russo imposto dall’Occidente. L’anno scorso, le compagnie petrolifere indiane hanno acquistato oro nero per un valore di 48 miliardi di dollari, circa il 15% delle entrate del bilancio federale russo. D’altro canto, l’India ha approfittato di questa riduzione dei prezzi per limitare l’aumento dei prezzi del carburante per la sua popolazione.

Tuttavia, gli acquisti di petrolio russo da parte dell’India non hanno consentito a Mosca di finanziare direttamente lo sforzo bellico. Incapaci di utilizzare ampiamente il dollaro a causa delle sanzioni internazionali imposte su iniziativa dei paesi occidentali, le compagnie petrolifere indiane inizialmente pagavano i loro clienti russi in rupie. La banca centrale indiana ha consentito a diversi istituti finanziari russi di aprire conti presso banche in India per facilitare i trasferimenti nella loro valuta.

Il problema: i russi si ritrovarono con una scorta di rupie di cui non sapevano cosa fare. La Russia ha esportato beni per un valore di 94 miliardi di dollari nel 2022 e nel 2023, mentre l’India ne ha venduti solo 7 miliardi. Pertanto, Mosca può utilizzare la rupia solo per pagare una piccola parte delle sue importazioni.

Avvolgi il dirham

Quindi il governo Narendra Modi ha cercato di espandere l’uso della rupia nelle transazioni internazionali. Ha firmato un accordo in tal senso con la Malesia nell’aprile 2023 e sta lavorando per eliminare il dollaro nei suoi scambi commerciali con alcuni dei suoi vicini. Ma l’estate scorsa Nuova Delhi ha trovato l’inizio di una soluzione. Dopo aver firmato un accordo nel luglio 2023, l'India e gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a valutare il loro commercio in rupie e dirham. Buone notizie per l’India, ma anche per la Russia: Mosca ha chiesto alle compagnie petrolifere indiane di pagare in dirham pochi mesi dopo l’invasione. Pertanto, l’accordo indo-Emirati Arabi Uniti potrebbe rendere più semplice il pagamento del petrolio russo in questa valuta. La Reuters ha rivelato a metà febbraio che il gruppo Hindustan Petroleum Corporation aveva completato un acquisto in dirham. Tuttavia, gli Emirati Arabi Uniti, dal canto loro, sembrano temere sanzioni: alla fine del 2023, una filiale di Rosneft non è riuscita ad aprire un conto bancario nel Paese. Continuano i problemi con i pagamenti.

Secondo i calcoli di Bloomberg, quasi 15 milioni di barili richiesti dall'India sono bloccati da diverse settimane sulle petroliere in Malesia e Corea del Sud, in attesa del pagamento per la spedizione in Russia. Solo poche navi sono tornate in mare a febbraio.

Il commercio tra India e Russia disturba anche l’Unione Europea. Il 21 febbraio gli europei hanno annunciato nuove sanzioni contro 200 persone e aziende, tra cui, per la prima volta, una società indiana. Qualunque cosa. Nuova Delhi rimane fedele alla sua diplomazia “India First”. Quando Subramaniam Jaishankar, ministro degli Esteri, è stato interrogato sugli acquisti di petrolio russo durante la conferenza sulla sicurezza di Monaco del 17 febbraio, non è stato timido: “Se sono abbastanza intelligente da avere qualche carta in più nella manica, dovresti ammirarmi invece di criticarmi.”