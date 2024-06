Il videogioco perfetto per i fan della serie Stranger Things: abbiamo giocato al primo titolo dei creatori di M3GAN e Split, e promette grandi cose!

D’ora in poi la società di produzione cinematografica Blumhouse non si accontenterà più solo di supervisionare i film: è molto interessata ai videogiochi. In seguito alla rivelazione del Summer Game Fest, abbiamo potuto assaggiare uno dei principali titoli del catalogo in costruzione. Questo videogioco visivamente va contro tutto ciò che possiamo vedere e ci mostra che i titoli indie hanno un potenziale straordinario. È ora di tornare a… Fear the Spotlight, un titolo che delizierà i fan di Stranger Things, una delle serie più grandi di Netflix.

Questo lo avevamo già capito ma ormai è diventato certo: la casa di produzione Blumhouse non vuole più ridere e intende imporsi, a livello mondiale, come un’autorità in fatto di intrattenimento horror. Durante l’evento Summer Game Fest, Jason Blum e Louise Blaine sono apparsi sul palco, giusto in tempo per la rivelazione di un trailer piuttosto speciale. Invece di concentrarsi su un gioco, i due ci hanno fornito una panoramica dei giochi che volevano supportare e commercializzare sotto l’etichetta Blumhouse Games. Poche ore dopo quell’annuncio, eravamo nei corridoi di Play Days alla ricerca di una suite davvero speciale, una suite Paura delle lucied è giunto il momento di parlarvene più nel dettaglio.

I piccoli progetti sono costosi: Blumhouse applica la sua strategia cinematografica ai videogiochi

Se riusciamo a individuare più progetti supportati dalla divisione videogiochi di Blumhouse, Play Days ha evidenziato – ed è giusto dirlo – Paura delle luci, un titolo sviluppato da una coppia che ha già un piede nel mondo dell’intrattenimento. Brian ha lavorato su giochi ad alto budget come L’ultimo di noi et al Anonimo 4, mentre Christa è stata, tra l’altro, direttrice artistica di Animaniacs, oltre a lavorare con i principali canali (direttrice artistica di Nickelodeon, ecc.). Quasi immediatamente abbiamo sentito questo bagaglio professionale Paura delle luci Ci immerge in un ambiente che abbiamo già visto nei film per adolescenti/horror e riesce brillantemente a immergerci nel suo mondo grazie al suo pregiudizio grafico. In realtà, Paura delle luci Si presenta come un omaggio ai giochi degli anni ’90 con la sua estetica molto retrò. Quando giochiamo, abbiamo quasi l’impressione di trovarci di fronte a un film moderno che ha subito un processo di decostruzione, cioè una decostruzione per conferirgli un aspetto sempre più antico.

Per inciso, il mondo dell’orrore nei videogiochi non ha paura di correre rischi e ha un lato artistico molto evidente, che ha dato prova di sé tra alcuni creatori di contenuti che amano questo tipo di esperienza. Ce ne sono molti su Twitch e YouTube (Markiplier, Jacksepticeye, GabSmolders, ecc.) e di solito sono il tipo di titoli che puoi trovare sui loro canali. Qui seguiamo due ragazze che decidono di irrompere di notte nella loro scuola alla ricerca di una tavola Ouija custodita nella finestra della biblioteca scolastica.. Spinta più dall’amica che dal mandante del viaggio, Vivian si ritrova presto nel mezzo di una sessione occulta che finisce male.

Durante questa esperienza abbiamo scoperto, da un lato, la dimensione narrativa della storia Paura delle luci. Mentre vaghiamo per i corridoi vuoti, notiamo alcuni elementi interattivi che ci insegnano dettagli molto importanti, come questa targa commemorativa dedicata ai bambini tragicamente morti dopo un incendio nella scuola. Al di là di questo tipo di elemento che incoraggia l’esplorazione, l’intera esperienza si basa su questo disco : Raggiungiamo una nuova stanza, guardiamo dietro gli angoli per trovare qualcosa che soddisfi il nostro scopo e far avanzare la narrazione. Certo, venti minuti sono pochissimi, ma sono bastati per assaporare l’esperienza complessiva con un secchio di popcorn in mano.

Non lasciarti ingannare dalle apparenze: questo videogioco ha tutte le qualità per sorprenderti… e spaventarti!

Durante il test abbiamo sentito l’atmosfera diventare più tesa. Se iniziamo la nostra intrusione in compagnia di due ragazze spensierate, la tensione aumenta rapidamente quando i due devono evitare di apprendere nel campo visivo delle telecamere di sorveglianza. Ancora più opprimente è il fatto che la sessione occulta si trasformi rapidamente in un’esperienza traumatica. Un’apparizione spettrale, candele che si spengono, oscurità completa. Con pochi mezzi, Paura delle luci Ci dimostra ancora una volta che un gioco horror può ghiacciarci il sangue senza usare e abusare dei trucchi del medium (Salta paura, mostri orribili, ecc.). Con i fiammiferi in mano, rabbrividiamo al pensiero di riaccendere la fiamma della candela e affrontare ciò che si nasconde nell’oscurità.

A parte quello, Il gioco crea un’atmosfera inquietante basata su cose semplici, che è esacerbato dal sound design. Suoni di passi, oggetti che cadono, effetti di luce, corridoi stretti… La ricetta è semplice ma funziona senza forzare il discorso, soprattutto perché L’aspetto grafico crea davvero una sensazione di disagio. La grafica sembra vecchia e l’estetica degli anni ’90 ci fa pensare alle vecchie cassette e ai vecchi giochi che abbiamo pubblicato allora. Sebbene, Si adatta perfettamente all’attuale movimento di videogiochi indie apocalittici che è più sorprendente di alcuni dei giochi ad alto budget.

In realtà, sono 20 minuti con gli sviluppatori Paura delle luci Ci ha assicurato che Blumhouse ha lo stesso gusto per i film horror ad alto potenziale che per i videogiochi Che hanno abbastanza buone idee di cui parlare. Tra i ricordi che avremo di questa esperienza, dobbiamo dire che gli ultimi istanti della demo, dove corriamo per scappare dalle fiamme ritrovando la traccia del nostro amico scomparso, in completo disagio emotivo e in uno straordinario stato di euforia. , ci ha fatto capire che dovremo continuare questa esperienza (molto) da vicino, pur ricordando che Blumhouse aveva (ha ancora) più di un asso nella manica!