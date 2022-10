‘Ho lasciato andare troppo i miei gusti’: Julian, di Love in the Meadow, è frustrato dal comportamento di un candidato

Dopo aver eseguito un file Speed ​​datinge agricoltori L’amore è nel prato Hanno accolto il loro corteggiatore nella loro fattoria. Per Julian, che è riuscito eccezionalmente ad aprire la porta della sua casa a quattro corteggiatori – a dono avvelenato, secondo lui – c’era però un’aria di déjà vu. Il 22enne di Montois aveva conosciuto di recente Clara, una delle corteggiatrici, ad una festa e non aveva conservato buona memoria… “Ho lasciato un po’ troppo per i miei gusti”Il contadino spiega, aggiungendo che la giovane se ne sta andando sul serio “Privazione” Rispetto alle sue tre concorrenti Mathilde, Angeline e Pauline. “Non posso semplicemente giudicarla da quello che è successo. Quindi l’ho invitata alla fattoria. Ma sento che potremmo non avere gli stessi principi e valori”.

“Dico quello che penso”

Al minimo attrito, il giovane non avrebbe esitato a condividere comunque il suo dispiacere. “ eSe guardo la loro TV, alcuni penseranno che sono un idiota. Ma no, non sono un cattivo ragazzo, sto solo dicendo quello che penso. in L’amore è nel pratosono nella vita reale, senza problemiS. “

Questa forza caratteriale, gli spettatori sono stati in grado di assaporare durante la lettura delle lettere o anche mentre orari di velocità. “ ySono un po’ deluso dai messaggi che ho ricevuto. Mi aspettavo qualcos’altro, non in termini di quantità ma di qualità. Belle ragazze mi hanno scritto ma ce ne sono altre… per me è stato più difficile . “

Tra la fattoria e… i direttori di pompe funebri

Cosa sta cercando Giuliano? “ yMi piacerebbe trovare una ragazza con cui stabilirsi e andare avanti, ma che mi permetta di continuare a godermi la vita mentre sono serio sull’amoreUr “spiega l’agricoltore che insiste sulla necessità di una valvola limitatrice di pressione. “ cosa o cosaCome noi coltivatori, i nostri programmi non sono facili. Inoltre, lavoro presso l’impresa di pompe funebri (La sua attività supplementare, ndr)quindi ho bisogno di schiarirmi la mente e pensare a qualcos’altro dopo la traduzionebeneficio. “

Riuscirà Montois a trovare la scarpa giusta tra i suoi quattro concorrenti? Le prossime settimane lo diranno. “Suppongo che se non avessi quella piccola scintilla, non fingerei”avverte chi dovrà scegliere la prossima settimana.