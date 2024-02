Il vecchio telefono Samsung Galaxy è stato migliorato con OneUI 6.1

Samsung ha annunciato che rilascerà l'aggiornamento OneUI 6.1 sui vecchi dispositivi Galaxy entro la fine di marzo. Questa iniziativa riflette il desiderio dell'azienda sudcoreana di prolungare la vita dei suoi prodotti e fornire un'esperienza utente migliore rispetto ai modelli precedenti. Fino ad un certo punto…

L'aggiornamento OneUI 6.1 porta la sua parte di nuove funzionalità, inclusi miglioramenti significativi in ​​termini di intelligenza artificiale solo su alcuni modelli molto recenti. Ahimè. Gli utenti possono ora sfruttare funzionalità avanzate precedentemente riservate agli ultimi modelli di fascia alta.

E la serie Galaxy S22?

“L'aggiornamento sarà disponibile dalla fine di marzo per le serie Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9 e a partire da questa data verrà gradualmente implementato anche in Svizzera”, si legge in un comunicato stampa. comunicato stampa. Come è compatibile la serie Galaxy S22? Speriamo che questo venga corretto rapidamente.

È inoltre importante rimanere vigili riguardo alle reali prestazioni di questi aggiornamenti sui dispositivi più vecchi. Secondo Perplexity, gli utenti dovrebbero tenere presente che l'hardware più vecchio potrebbe non rispondere perfettamente ai nuovi requisiti software. L'autore di questo blog non crede a questa argomentazione perché la potenza degli ultimi modelli è grande.

Impegno per la sostenibilità?

Samsung evidenzia con questo aggiornamento il suo impegno per la sostenibilità, allungando la vita dei dispositivi. Ciò fa parte di una tendenza più ampia del settore volta a incoraggiare un consumo più responsabile e a ridurre i rifiuti elettronici.

Tuttavia è necessario mettere in dubbio la sincerità di questo impegno. Si tratta di una vera preoccupazione ambientale o di un'intelligente strategia di marketing per rafforzare l'immagine del marchio Samsung in un contesto in cui i consumatori sono sempre più consapevoli dell'impatto ambientale dei loro acquisti? Sta a tutti vedere!

XS con Perplessità.ai