I tatuaggi potrebbero impedire al tuo Apple Watch di funzionare correttamente

Un recente video su TikTok è l’occasione per ricordare un fenomeno piuttosto strano, ma che il marchio Apple riconosce: i tatuaggi possono ridurre la qualità dei risultati forniti dall’Apple Watch.

In un video dell’infermiera cosmetica conosciuta su TikTok come com.hwclinnicbrugge (Proprietario di un centro medico situato, avete indovinato, a Bruges) Scopriamo il caso di un uomo a cui è stato rimosso il tatuaggio con un laser per una buona ragione: stava impedendo al suo Apple Watch di funzionare correttamente.

Aneddotico? Certo, ma ci ha permesso di riscoprirci Un fatto riconosciuto da Apple : I tatuaggi possono avere un effetto negativo sul tuo Apple Watch. Per ottenere risultati costanti, infatti, un orologio connesso deve diffondere la luce nel tuo braccio. Tuttavia, ciò può essere ostacolato dalla presenza di inchiostro, soprattutto se colorato. Questo è un problema che si presenta soprattutto quando si misura la frequenza cardiaca.

Questo problema non è limitato agli Apple Watch, poiché quasi tutti gli orologi connessi affrontano lo stesso problema. Evitate quindi di tatuarvi sulla parte dell’orologio che, in ogni caso, nasconderebbe l’opera d’arte del tatuatore.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.