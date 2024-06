Preoccupato per Lewandowski? Giudizio su di esso

Iniziamo i nostri Mondiali Esclusa: intervista al “Little Brother” di Randall Kolo Mwani!

In questo Europeo stellare 2024, è lui il grande assente di questa prima giornata. Infatti, Robert Lewandowski, attaccante della Nazionale di Polonia e Olanda, non è stato titolare solo dal suo allenatore Michal Proppers. Ma Lewan non è entrato affatto nella riunione. Cosa alimenta le preoccupazioni per l’infortunio di Lewandowski nel resto della competizione, visto che soffre di uno strappo al muscolo bicipite femorale?

Lewandowski dovrebbe giocare la prossima partita

Ovviamente no, se vogliamo credere al tecnico polacco dopo la sconfitta contro l’Olanda. Secondo lui Lewandowski dovrebbe essere pronto per la seconda partita contro l’Austria… e quindi la terza partita contro i Blues. “La riabilitazione di Robert Lewandowski sta andando nella giusta direzione. Si sta riprendendo e probabilmente giocherà la prossima partita contro l’Austria. Lo stesso vale per Paweł Davidovic, dato che la partita contro l’Austria si svolgerà venerdì alle 18”, ha detto Probers.

