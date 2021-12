Un cambiamento nelle vostre serate davanti ad alcuni canali francesi da gennaio… e qualcuno si lamenterà!

Se sei un fan di Koh Lanta e scopri che lo spettacolo d’avventura è già iniziato troppo tardi, non funzionerà, anzi. Come ha spiegato Le Parisien mercoledì, il programma (sulla carta) cambierà per l’inizio degli spettacoli “in prima serata” all’inizio di gennaio su diversi canali.

Questo inizierà tra 5 minuti. Concretamente, come hanno spiegato i nostri colleghi parigini, “la serata di France 5 inizierà alle 21”, e l’antenna su “TF1, France 2, France 3 e Culturebox si svolgerà nella prima parte della serata alle 21:10 ”.

Queste decisioni arrivano dopo una nota dell’Agenzia spaziale franco-canadese che indicava che i programmi, siano essi film, intrattenimento o altro, sulla maggior parte dei canali, iniziavano sistematicamente con diversi minuti di ritardo. A volte per il ritardo accumulato a causa dei programmi che li precedono e che sono lunghi, ma a volte anche per sfruttare al meglio questo periodo della giornata con la pubblicità.

Lo spettacolo di Koh Lanta, che iniziava ufficialmente alle 21:05, a volte iniziava con circa dieci minuti di ritardo. Ciò che infastidisce gli spettatori che hanno guardato lo spettacolo continua fino a tarda notte. Se l’inizio “ufficiale” alle 21:10 non dovesse cambiare nulla, immaginiamo che alcuni canali non si negherebbero qualche minuto in più…