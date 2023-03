Il Samsung Galaxy Watch 6 Pro segnerà il ritorno della corona rotante

Secondo “Sam Mobile”, il Galaxy Watch 6 Pro farà rivivere la corona rotante. Samsung prenderà in considerazione anche l’offerta di due dimensioni del Galaxy Watch Pro.

Se Samsung tende a sviluppare i suoi smartphone a piccoli passi da una generazione all’altra, per quanto riguarda gli orologi connessi, l’azienda coreana non è chiaramente chiusa a grandi cambiamenti di design. Lo abbiamo visto, ad esempio, con il passaggio dal Galaxy Watch 4 al Galaxy Watch 5, con l’introduzione di un unico modello Pro e la scomparsa della corona girevole.

Normalmente, quando un produttore riesce a realizzare un elemento di design, siamo abituati a non vederlo presto. I fan della corona rotante del Galaxy Watch hanno senza dubbio fatto il loro lutto. Ma secondo Sam Mobilecitato da un leaker coreano, Super cannaCon un buon track record nelle perdite precedenti, il gigante di Suwon riconsidererà la sua decisione non appena uscirà il Galaxy Watch 6.

Il modello Pro diventerà più classico

Cambiare un nome di dominio non è facile. Quando le prime indiscrezioni dicevano che il secondo Galaxy Watch non si sarebbe più chiamato Classic ma Pro, in molti si sono resi conto che questo nuovo modello avrebbe tolto la corona. Tuttavia, l’imminente Galaxy Watch 6 Pro diventerà più o meno classico senza nome, poiché erediterà nuovamente l’elemento di design.

Il Galaxy Watch 6, da parte sua, manterrà la corona tattile che addolcisce visivamente l’aspetto dell’orologio, ma non offre lo stesso livello di controllo. Da parte sua, la corona rotante fisica è spesso considerata più elegante, in quanto consente all’orologio connesso di assomigliare alle sue controparti analogiche. Un oggetto che si abbina molto bene con un bracciale tradizionale e un quadrante ad ago per esempio.

Nuova taglia Pro

Un’altra novità in arrivo: dopo aver venduto il Galaxy Watch 5 Pro in una misura da 45 mm, Samsung sceglierà due misure del Galaxy Watch 6 Pro, senza ulteriori dettagli. Basta sperare di raggiungere il fiore all’occhiello della gamma senza dover portare al polso un orologio gigante.

In generale, il Galaxy Watch viene annunciato durante il Galaxy Unpacked di agosto, insieme agli ultimi volumi del produttore. Quindi il Galaxy Watch 6 Pro dovrebbe essere rilasciato nell’agosto 2023, più o meno nello stesso periodo del Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5.

Per seguirci, vi invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e profili e guardare gli ultimi video su YouTube.