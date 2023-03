Rez su PlayStation VR2, Viaggio del secolo?

PlayStation VR2, dovresti tirar fuori la biancheria intima o no?

Entro dieci anni di esistenza e promessa, la realtà virtuale è ancora lontana dal diventare una realtà il corrente. Sony non ha risparmiato sforzi in questo campo da quando è stato appena rilasciato PlayStation VR2. Rispetto al suo predecessore, quest’ultimo ne riduce il peso e non richiede più l’installazione di una PlayStation Camera che rilevi i movimenti del dispositivo. giocatore. Questa netta progressione in termini di usabilità è completata da un unico cavo di collegamento che sostituisce la precedente ghirlanda di cavi della prima PSVR. Stratificando il ghiaccio sul Pixel, un paio di auricolari in-ear, precedentemente assenti, sono sovrapposti all’archetto del display montato sulla testa (quando non in uso). Se ci dispiace non avere il potenziometro, la loro presenza facilita l’immersione vera e propria.

Permettendoti di vedere il tuo ambiente tramite un flusso video (senza dover rimuovere il casco), accesso tramite pulsante “passare attraverso” Migliora anche l’ergonomia generale dell’accessorio. Questo espediente esistono già su Meta Quest 2, funge anche da maschera interna che rileva efficacemente lo sguardo del giocatore. Dietro la sequenza di tiro Reese: Infinito (vedi il nostro articolo sopra), questo gioco di prestigio migliora anche temporaneamente la precisione di alcune aree della grafica del gioco (ad es. Granturismo 7) dove gli occhi giocatore. Il resto della scena – che non stiamo guardando – è in bassa definizione.

Sono anche ispirati da Meta Quest 2coppia di controllori senso Dotato di un dispositivo PSVR2 che rileva i movimenti delle braccia e delle mani del giocatore. Il loro punto di forza si intensifica soprattutto con il feedback sulla forza di adattamento ereditata dall’eccellente Doppio senso Da PlayStation 5. Come si sentono i diversi livelli di tensione di un arco e una freccia? L’orizzonte chiama dalla montagna o la resistenza al grilletto di un blaster Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge. Oltre alle prestazioni grafiche che aumentano il tono in 4K e HDR, l’ultima PlayStation VR2 offre una serie di nuove ergonomia che dovrebbero soddisfare gli scettici della realtà virtuale. È sufficiente per giustificare i 600€ che superano di 50€ il prezzo della PlayStation 5 (con drive ottico)?

M.-HT