Gazprom minaccia di tagliare il gas alla Moldova entro 48 ore

“La scadenza per il pagamento è (lunedì) 22 novembre. Oggi, in conformità con i termini del contratto, Gazprom ha informato la parte moldava che le consegne di gas alla Moldova si fermeranno entro 48 ore”, ha detto il portavoce della società Sergei Kupriyanov alla televisione russa. stazione NTV.

“Gazprom è profondamente delusa dal fatto che la Moldova non adempia ai propri obblighi contrattuali”, ha aggiunto.

Alla fine di ottobre, Moldova e Gazprom hanno prolungato il contratto tra loro per cinque anni, dopo diverse settimane di difficili trattative.

Lunedì, Kupriyanov ha detto che Gazprom ha accettato di firmare il contratto a condizione che la Moldova paghi per intero e in tempo le bollette.

La Moldova, un paese di 2,6 milioni di persone situato tra la Romania e l’Ucraina, ha tradizionalmente fornito gas dalla Russia attraverso la regione separatista filo-russa della Transnistria e dell’Ucraina.

Ma le complicazioni sono emerse dopo l’aumento dei prezzi di Gazprom a ottobre, quando il contratto è stato prorogato di un mese, una decisione che il governo moldavo ha ritenuto “ingiustificata e irrealistica” per il paese più povero d’Europa.

Minacciata da una carenza, Chisinau ha imposto uno stato di emergenza che le consente di acquistare gas dalla Polonia, il primo dalla sua indipendenza nel 1991.

L’ex Repubblica sovietica di Moldova è divisa tra i sostenitori del riavvicinamento con Mosca e coloro che vogliono entrare nell’Unione Europea.

Gli esperti sostengono che Mosca ha aumentato le sue tariffe per punire Chisinau dopo l’elezione del 2020 del presidente europeista Maya Sandu.

Da parte sua, Mosca ha accusato Chisinau di ritardi nei pagamenti e ha minacciato di chiudere il rubinetto se non fosse stato firmato un nuovo contratto.

Il Cremlino aveva negato qualsiasi volontà di esercitare pressioni geopolitiche sulla Moldova, sostenendo che si trattava solo di una questione commerciale.

Questa carenza è sorta in Moldova sullo sfondo dell’aumento dei prezzi del gas in Europa, per il quale alcuni paesi incolpano Mosca.