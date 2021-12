Gioca: Xbox Story Documentary Series Live

Gioca: cronologia Xbox Ora è disponibile. Questa è una serie di documentari in sei parti

Che racconta la storia degli inizi di questa avventura in Microsoft, quando un gruppo di ardenti ribelli decise

Il lancio della prima generazione di console Xbox.

In occasione del 20° anniversario di Xbox, siamo invitati dietro le quinte Scoprire

Cronologia completa Xbox per la prima voltaPer saperne di più sull’azienda

Dalla squadra che ha vissuto in prima elementare per 20 anni.

Ogni episodio tratta un capitolo diverso della storia di Xbox, fin dai suoi inizi

Microsoft nella progettazione del primo prototipo della console originale, attraversando il peggio

Sfide come l’Anello Rosso della Morte, il tentativo di Microsoft di acquistare Nintendo nel 2000 e altro ancora

ripetutamente.

Oltre a celebrare il 20° anniversario di Xbox, la celebrazione dell’esperienza digitale continua X-Box Museo, che si divide in tre parti: Museo Xbox Di per sé, il Ciao Museoe il Il mio museo Xbox, che ti permetterà di ottenere statistiche personalizzate, come il primo titolo che hai giocato o il tuo genere preferito. Durante la tua visita al museo, riceverai anche una mappa dei personaggi scaricabile che potrai condividere sui social media.