Il Lago di Ginevra si sta riscaldando da 4 a 5 volte più velocemente degli oceani

C'Questa è un’osservazione preoccupante che è direttamente collegata al riscaldamento globale. Come accennato Informazioni sulla FranciaLunedì 26 febbraio Le acque del Lago di Ginevra si stanno riscaldando da quattro a cinque volte più velocemente di quelle degli oceani. Questa scoperta illuminante è stata evidenziata dalla Commissione internazionale per la protezione delle acque del Lago di Ginevra (Cibel), nel suo ultimo rapporto pubblicato il 12 febbraio.

Questa tendenza può essere spiegata dal fatto che la più grande riserva d’acqua dolce dell’Europa occidentale ha sofferto diversi inverni miti negli ultimi anni, che hanno impedito all’acqua superficiale, alimentata dai ghiacciai circostanti, di mescolarsi con quella del fondo. Nel 2022, la temperatura media delle acque superficiali del Lago di Ginevra raggiungerà i 13,6 gradi Celsius, un livello record dal 1990.

Bollettino di scienza e tecnologia Ogni sabato alle 16:00 Ricevi le ultime notizie scientifiche e tecnologiche e approfondisci conversazioni chiave, scoperte importanti, innovazioni e dietro le quinte… Grazie!

La tua registrazione è stata presa in considerazione utilizzando l'indirizzo email:

Per scoprire tutte le altre nostre newsletter, vai qui: Aritmetica Registrandoti accetti le nostre Condizioni Generali d'Uso e l'Informativa sulla Privacy.

Leggi anche Correnti oceaniche: gli oceanografi lanciano l'allarme “È chiaro che se arriviamo a +4°C non sarà possibile alcun adattamento, ma il lago alla fine sarà l’ultima delle nostre preoccupazioni rispetto a tutto ciò che ricadrà su di noi in termini di approvvigionamento di cibo e acqua… Quindi lasciamo Siamo tutti d’accordo che i 4°C sono impossibili, ma “non possono essere controllati”, ha detto Marie-Elodie Berga, professoressa di limnologia a France Info, che ha anche osservato che le Alpi si stanno riscaldando due volte più velocemente del resto del pianeta.

Conseguenze dirette per la fauna selvatica

Un riscaldamento del Lago di Ginevra avrà gravi conseguenze a breve termine. Soprattutto per la fauna selvatica e alcune specie di pesci, come la vira, che non sono più in grado di riprodursi. Inoltre, i batteri si stanno moltiplicando nel Lago di Ginevra a causa dell’aumento delle temperature, rendendo il trattamento dell’acqua più costoso per i milioni di francesi e svizzeri che ne bevono l’acqua. Secondo gli esperti la situazione migliorerà solo contrastando il riscaldamento globale.