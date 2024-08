“I vincoli di bilancio potrebbero portare il Belgio a mettere in discussione un sistema fondamentalmente difettoso”.

SÌ. Alcuni potrebbero obiettare, ad esempio, che questo sforzo impedirebbe del tutto il finanziamento della transizione verde. Questo non è vero. Quanto sarà ampia la mentalità di questa generazione? Investi molto, ma fai in modo che quegli investimenti siano remunerativi per chi li segue? La vera grandezza dell’anima sta nello sforzo di oggi. Ciò è realizzabile? SÌ. È difficile? Ugualmente. Soprattutto perché dovranno essere effettuati ulteriori investimenti in alcuni settori come la difesa o la trasformazione ambientale. Anche l’invecchiamento demografico sta diventando sempre più costoso.

A livello federale, dove vedete i risparmi?

Le possibilità sono molte. Lo stato ha all’incirca lo stesso numero di dipendenti pubblici in FPS Finance che nei Paesi Bassi. Tuttavia, la popolazione olandese è più grande del 60%. Un funzionario pubblico belga sarà meno produttivo del suo omologo olandese? NO. La spiegazione sta nella complessità del nostro sistema fiscale, che richiede più dipendenti. La dichiarazione dei redditi comprende 840 fondi in Belgio, mentre la media internazionale è la metà. Semplificandolo, possiamo risparmiare denaro.

“Il prossimo governo è quasi condannato a fornire cattive notizie”.

Dovremmo lavorare più per ridurre la spesa che per aumentare il carico fiscale complessivo?

La saggezza ci invita a confrontarci con il nostro prossimo. Il Belgio potrebbe pensare che tutti gli altri abbiano torto e che resti l’unico paese ad avere ragione. Ma questo è ancora un motivo strano. Ma cosa vediamo? Lasciamo che gli altri paesi spendano meno di noi e tasseranno meno di noi. Tuttavia, c’è poco di cui possiamo essere orgogliosi dei nostri risultati nella lotta contro la povertà, l’istruzione, la giustizia e la manutenzione stradale. Meno spesa non significa necessariamente servizi pubblici più scadenti. Il denaro non è la soluzione a tutti i nostri problemi. A volte è il contrario. L’istruzione in Lussemburgo è particolarmente ben finanziata, ma si è rivelata anche in gran parte mediocre. L’abbondanza di denaro mantiene modelli poco funzionali. I vincoli di bilancio potrebbero spingere il Belgio a mettere in discussione questo sistema fondamentalmente difettoso.

“L’abbondanza di fondi fa sì che modelli inefficaci persistano e quindi i vincoli di bilancio potrebbero spingere il Belgio a mettere in discussione un sistema fondamentalmente difettoso”. © JC Guillaume

Stai dicendo che possiamo risparmiare insegnando ai francofoni?

Guardate i numeri: spendiamo di più e otteniamo risultati peggiori. Ci sono modi per fare meglio. Sono incluse anche le scuole con 35 bambini per classe? NO. Ma si può iniziare chiedendo agli insegnanti di dedicare più di 20 volte 50 minuti, 180 giorni all’anno.

La Commissione europea prevede che il Belgio compia uno sforzo annuo pari ad almeno lo 0,5% del Pil

C’è anche la delicata questione delle pensioni. Possiamo ancora risparmiare lì?

Abbiamo la capacità di aumentare il tasso di occupazione. Soprattutto i lavoratori più anziani. Come mai nel nostro Paese, sopra i 55 anni, siamo così pochi a lavorare? Certo, è difficile essere un operaio edile o un autista di autobus di 57 anni. Ma è complicato anche nei Paesi Bassi o in Germania. Come fanno le persone a lavorare più a lungo lì? Tutti i nostri vicini vivono in un inferno sociale? NO. L’aspettativa di vita è ancora più breve in Belgio. Noi maltrattiamo questo e ci mettiamo in mente dei cliché credendo che un lavoro difficile debba portare ad un’uscita anticipata dal mercato del lavoro.

I negoziatori non dovrebbero ripensare profondamente la loro intera carriera?

chiaramente. I belgi vanno in pensione molto presto dopo aver lavorato per molte ore settimanali. Sarebbe bene che i giovani genitori lavorassero un po’ meno ore. Inoltre, a 63 anni, siamo ancora in buona forma Per lavorare. Permane inoltre una continua ambiguità amministrativa. Sono i primi a voler aumentare il tasso di occupazione, ma sono gli ultimi ad assumere persone di età superiore ai 55 anni. Perché? Perché i dipendenti più anziani sono costosi, soprattutto a causa dell’indicizzazione automatica dei loro salari. Secondo me il vero problema sta qui. Ecco un suggerimento che dovrebbe essere sul tavolo: rimuovere gli indici salariali dopo una certa età. A partire dai cinquant’anni il lavoratore non riceve alcun bonus.

Non è questo l’età?

impossibile. Dov’è la povertà oggi? Tra gli anziani o le madri single? Ci sono poveri tra i pensionati, ma statisticamente molto meno che tra i lavoratori.

Finanza pubblica: ridurre il deficit tra 25 e 30 miliardi in 4 anni

Dovremmo ridurre la possibilità di assorbire i periodi di disoccupazione o di invalidità nel calcolo della pensione?

Il sistema pensionistico belga si distingue soprattutto per la bassa sanzione imposta a chi ha una carriera incompleta, in particolare grazie al trattamento degli anni di assorbimento. Quando lo paragono a ciò che sta accadendo all’estero, è molto generoso. Ma questo sistema alimenta il populismo. Il lavoratore autonomo che ha contribuito ritiene che beneficerà di una pensione inferiore rispetto a un disoccupato rimasto senza lavoro per tutta la vita. È una situazione di fantasia perché chiaramente non ne sa nulla. Tuttavia, queste condizioni in gran parte malsane alimentano correnti politiche disgustose.

peccato Molti intellettuali francofoni mostrano una riluttanza a imporre restrizioni che non riesco a spiegare…

Il prossimo governo annuncia anche la riforma del mercato del lavoro. Hai bisogno di offrire maggiore flessibilità?

certamente. Perché abbiamo un tasso di occupazione così basso? Perché la gente passa senza agire in modo annunciato. Se ci riescono, è perché esercitano un lavoro sommerso, oppure perché beneficiano di benefici sociali che permettono loro di vivere abbastanza bene. È normale? La risposta è no. Devono esserci condizioni sugli aiuti. Molti intellettuali francofoni manifestano una riluttanza a imporre restrizioni che non riesco a spiegarmi e che certamente si nutre di buone intenzioni. Sul lato amministrativo, come è possibile lavorare così tanto al buio, soprattutto nel settore Horeca? C’è ancora un’enorme tolleranza nei confronti delle frodi nel mondo degli affari.

La limitazione nel tempo dei sussidi di disoccupazione, attualmente sul tavolo delle trattative, incoraggia il ritorno al lavoro?

Uno studio dell’Università della California a Louvain mostra che questa misura non produce effetti significativi sul comportamento dei disoccupati. Ma facciamolo comunque.

Perché?

Per saggezza generale: questa è la regola altrove. Se non lo metteremo in pratica, continueremo ad alimentare questo malcontento populista.

In questa fase i colloqui federali vertono solo sugli aspetti sociali ed economici. Il lato aziendale sembra passare in secondo piano. Perché pensi?

Innanzitutto c’è la dimensione del bilancio europeo. Dopo gli anni del Covid, degli alti prezzi del petrolio e della guerra in Ucraina, la Commissione europea chiede un ritorno a un maggiore rigore. La N-VA è un po’ preoccupata per la sua retorica sulla disciplina economica. Poi, andando avanti sul piano istituzionale, sarebbe meglio farlo senza i nazionalisti fiamminghi. Tutti i francofoni restano attenti a Bart de Wever.

peccato La Commissione europea chiede un ritorno a un maggiore rigore di bilancio. La N-VA è un po’ preoccupata per la sua retorica sulla disciplina economica

Il giorno dopo le elezioni, la Vallonia che si tinge di blu indica che la comprensione tra Nord e Sud sulle questioni economiche sarà più facile. Ma le trattative vacillano.

I partiti che dovranno arrendersi sono i sostenitori dell’aumento della spesa. Engagés o Vooruit vogliono tutelare la salute, il che ha una logica, ma con dei limiti. Perché dobbiamo porci domande sull’efficacia dei nostri sistemi sanitari. In passato, eravamo orgogliosi di avere il sistema più efficiente. Il dubbio ora è consentito. Molti paesi spendono meno per fornire un’assistenza migliore. Vediamo come lo fanno. C’è un altro punto: come possiamo avere organizzazioni di assistenza primaria così diverse tra francofoni e fiamminghi? Uno dei due sistemi deve essere migliore. Se uno si rivela più efficace dell’altro, manteniamolo! Il nostro federalismo è un terreno di sperimentazione e non lo valorizziamo abbastanza.

Finanza pubblica: 2024, un piccolo punto luminoso in un cielo affollato

Vooruit, Les Engagés e CD&V rifiutano di tagliare i budget sanitari. MR e N-VA non esprimono la stessa opinione. La sanità rischia di avvelenare i negoziati?

Questo file può renderlo difficile, ma non è impossibile. Queste scelte saranno oggetto di arbitrato politico. Personalmente, spendere di più per la salute mi sembra più difendibile che, ad esempio, per tenere in ordine le auto aziendali… Per me c’è però un ambito in cui dovremmo spendere di più: la prevenzione. Il Belgio è ancora molto povero in questo settore. Ma questa non è una questione federale, è una questione sociale.

“I partiti devono accontentarsi delle linee guida e degli obiettivi di bilancio. Questo non richiede trenta notti di trattative per arrivarci. Mi sembra che sia necessario allontanarsi dalla flebo”. © JC Guillaume

La scadenza di Bart de Wever è il 20 settembre. I tempi sono troppo stretti per riforme fondamentali?

Tutto dipende da cosa vogliono i negoziatori. Sono spesso sorpreso dal livello di dettaglio degli accordi governativi. Per me i partiti dovrebbero essere soddisfatti delle linee guida e degli obiettivi di bilancio. Non ci vogliono trenta notti di trattative per arrivarci. Mi sembra che sia necessario allontanarsi dal puntinismo. È come se dovessimo accordarci su tutto ciò che realizzeremo, e poi il potere esecutivo gestirà liberamente il potere legislativo.

Le sembra ragionevole che i futuri partiti di maggioranza si accordino sul bilancio prima delle elezioni comunali e poi ne affidino l’attuazione a Vivaldi nelle questioni quotidiane, mentre si revisionano gli altri dossier?

Trovo difficile che i partiti perdenti della precedente maggioranza collaborino. Immaginiamo insieme che Paul Magnette attui queste misure e si assuma la responsabilità della disciplina finanziaria che non ha scelto. La Commissione europea dovrà accettare il vuoto politico.