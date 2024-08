Questa nuova truffa potrebbe costarti cara: perché non lasciarti ingannare?

Gli account Facebook confermano che MediaMarkt e Amazon stanno cercando di eliminare l’inventario in eccesso. Secondo questi resoconti sarà possibile acquistare computer o televisori Samsung per pochi euro. Attenzione, questa è una truffa.

Recentemente vi abbiamo parlato di una truffa che si sta diffondendo sempre più sui social network. Il principio di questa frode? Account Facebook fraudolenti cercano di far credere che Decathlon stia smaltendo le tende Quechua in eccedenza. Gli autori di questa truffa fanno ovviamente affidamento sul periodo estivo per raggiungere i loro obiettivi.

Ma questo scandalo si presenta ora in una nuova forma. Non parliamo più, infatti, di tende “gratuite” per l’estate, ma piuttosto di prodotti elettronici scontati.

E così l’account Facebook “La generazione dei laptop dell’anno scorso” annuncia in pompa magna la seguente novità: “ MediaMarkt offre a tutti i belgi laptop Dell con più di 30 anni dell’anno scorso per eliminare l’inventario in eccesso e liberare spazio nel magazzino per i nuovi modelli ».

Come al solito in questo tipo di truffe, troviamo un gran numero di commenti falsi che pubblicizzano di aver ricevuto un computer Dell o affermano che non si tratta di una truffa.

Allo stesso modo, l’account Facebook fraudolento “TVs for All” pubblicizza: “ A causa di gravi problemi di stock su Amazon questo mese, i restanti televisori Samsung sono in vendita a € 1,95. Clicca sul pulsante “Ordina adesso” per approfittare subito del prezzo speciale! ».

Anche qui troviamo un gran numero di commenti falsi all’interno di questi post fraudolenti.

Nei due casi appena citati i post rimandano a un sito programmato per registrare dati bancari criptati. Alla vittima viene chiesto di pagare una piccola somma di denaro (1,95 euro) per ottenere un computer Dell o un televisore Samsung. Naturalmente i truffatori non si accontenteranno di 2 euro, ma prenderanno una cifra molto più alta.

Per proteggervi da questa truffa prestate sempre attenzione agli account Facebook che promettono grandi cose. Spesso questi account hanno pochi abbonati o addirittura zero. Tuttavia, né Amazon né Média Markt smaltiscono le scorte in eccesso tramite gli account Facebook. Infine, presta attenzione alla miriade di errori di ortografia e grammatica.

