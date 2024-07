I segreti della cucina dei Neanderthal svelati dalla scienza

Abilità cognitive più complesse di quanto immaginato, pratiche culturali e simboliche più elaborate e relazioni interspecie con i loro cugini Un uomo saggio…gli aspetti più complessi dell’uomo di Neanderthal (Neanderthal) vengono gradualmente rivelati man mano che gli studi su questa affascinante specie progrediscono. Ultimo, pubblicato in Frontiere dell’archeologia ambientale Il 24 luglio 2024 fornisce nuove prove su come preparare e cucinare il cibo, in particolare gli uccelli, attraverso esperimenti pratici.

Cacciatori di leoni e raccoglitori di uccelli

Per più di 200.000 anni e in ambienti estremamente diversi, i Neanderthal furono abili cacciatori. I segni di taglio sulle ossa del Paleolitico medio indicano che massacravano leoni delle caverne (Panthera sapelia), i grandi predatori dell’epoca. Tuttavia, gli scienziati si sono concentrati molto meno sul consumo di selvaggina di piccola taglia, come gli uccelli, che lasciano poche tracce.

Sebbene, “Gli uccelli forniscono una risorsa alimentare supplementare che potrebbe aver svolto un ruolo essenziale nell’adattamento e nella sopravvivenza dei Neanderthal”., scrivono gli autori del nuovo studio. Per saperne di più sui metodi di taglio e cottura dei primi esseri umani, hanno condotto una serie di esperimenti pratici sui corvi (corvo), colombacci (Colomba palomba(E il bagno turco)Streptopilia decaucto) proveniente da una riserva naturale del Portogallo, è morto in circostanze naturali. Le specie selezionate per la loro classificazione tassonomica sono simili a quelle che possono essere catturate nella regione della Penisola Iberica.

Sfide degli strumenti di selce (efficaci).

Cinque campioni sono stati prelevati manualmente. Due di loro sono stati scuoiati crudi, utilizzando repliche di scaglie di selce e utilizzando tecniche tratte da prove archeologiche e dati etnografici. Le ossa vengono poi pulite e asciugate per essere esaminate al microscopio. Gli esperti cercavano segni distintivi di tagli, banconote o bruciature. Sul bordo dei frammenti di roccia utilizzati sono state osservate piccole “cicatrici” a forma di mezzaluna.

Attraverso questi gesti, gli autori dello studio sono riusciti a far luce sulle reali sfide che i Neanderthal affrontavano nella preparazione quotidiana del cibo. “L’uso di un pezzo di selce sulla pelle richiede molta precisione e fatica, Il coautore dell’articolo si sviluppa Mariana Nabis, dell’Istituto Catalano di Paleoecologia Umana ed Evoluzione Sociale (IPHES, Spagna). “Le schegge erano molto più affilate di quanto pensassimo inizialmente e richiedevano un’attenta manipolazione per eseguire un taglio accurato senza ferirci le dita.”

Segreti della cucina preistorica

Gli altri tre uccelli inclusi nello studio sono stati arrostiti interamente sui carboni ardenti a una temperatura di 500 gradi Celsius: quattro minuti sulla pancia e tre minuti sulla schiena. Gli “apprendisti primitivi” si preoccupavano di mantenere una temperatura costante e di monitorare il tempo di cottura. Hanno fatto bene perché il processo è stato più veloce di quanto si aspettasse in precedenza. “Alla fine, abbiamo dedicato più tempo alla preparazione dei carboni che alla cottura vera e propria, che ha richiesto meno di dieci minuti”.Lo specialista aggiunge.

Se questa era la tecnologia utilizzata dai Neanderthal migliaia di anni fa, oggi non ne sono rimaste molte tracce. L’analisi delle ossa bruciate degli esemplari cotti ha mostrato che diventavano estremamente fragili con la tostatura. Pertanto, è vulnerabile alla perdita nel corso dei secoli. “Tali osservazioni suggeriscono che i metodi di cottura influenzano in modo significativo la conservazione dei resti scheletrici in contesti archeologici, il che può influenzare la visione archeologica di alcune pratiche culinarie”.concludono i ricercatori.

Tuttavia, hanno chiarito che al momento si tratta solo di uno studio pilota, con un campione molto piccolo. È probabile che i lontani Neanderthal consumassero una gamma di uccelli più diversificata rispetto ai tre uccelli testati qui. Sebbene l’A “Controllo rigoroso delle condizioni sperimentali”È chiaro che oggi è impossibile riprodurlo completamente “I precisi contesti ambientali e culturali della vita di Neanderthal” Che però si svela poco a poco.

Pertanto, gli scienziati chiedono ulteriori ricerche e di espandere gli esperimenti per includere più tipi di piccole prede e diversi metodi di cottura. L’obiettivo sarà quello di riuscire, eventualmente, a fornire una base di riferimento per i segni distintivi, in modo da aiutare gli archeologi ad analizzare meglio i manufatti, confrontando le loro osservazioni con quelle già fatte.