Salute mentale: la Svizzera è in “crisi”? – rts.ch

Dall’inizio della pandemia di Covid-19 numerosi articoli di giornale hanno sottolineato il peggioramento della “salute mentale” della popolazione svizzera. L’ultima indagine sanitaria svizzera condotta dall’Ufficio di statistica nazionale (OFS) sembra dimostrare che questa opinione è corretta. Ma considerando tutto ciò, si può davvero parlare di “crisi” della salute mentale in Svizzera? Se sì, quali leve dovrebbero essere utilizzate? Oppure stiamo facendo troppo? Venite a discuterne in Dialogo, un’offerta della SSR.

Il 3 novembre 2023, Ultima indagine sulla salute in Svizzera (ESS) ONS 2022. Commissionato dal Consiglio federale, questo studio viene condotto ogni 5 anni dal 1992 ed è il più grande studio finora condotto dall’ONS sullo stato di salute generale della popolazione. Circa 22 000 persone residenti in Svizzera sono state interrogate sul loro “stato emotivo”.

Il dato del rapporto si rivela allarmante: il 29% delle giovani donne tra i 15 e i 24 anni sperimenta un disagio psicologico, contro il 19% dell’ultima indagine condotta nel 2017. Tra la popolazione, complessivamente, il 18% lo esprime Il comando. Malessere. Quest’ultimo dato è cresciuto di 3 punti, raggiungendo il 15% nel 2017.

Ora è necessario stabilire le ragioni di queste cifre, ha osservato il 3 novembre 2023 alle 12:45 su RTS Anne Levy, direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Dubitava che ci fosse un reale peggioramento o semplicemente il fatto che le giovani donne “chiedessero semplicemente aiuto” più che nel 2017, il che alla fine sarebbe “visto come positivo”.

Tuttavia, sulla base di questi recenti risultati sulla salute mentale della popolazione, i contributori al forum di discussione SSR “Hiwar” hanno voluto sollecitare una riflessione più generale. In base alla votazione pubblica, la domanda «Salute mentale: la Svizzera è in crisi?», proposta da un utente della piattaforma, ha ottenuto un consenso generale. E tu, cosa ne pensi? Venite a condividere con noi le vostre opinioni e scambiate le vostre analisi con tutta la Svizzera.

Prezzi in rialzo

Questo aumento dei disturbi mentali si farà sentire nelle strutture di cura e avrà un impatto sui costi. Questo è quanto suggerisce Simon Weser, economista sanitario della ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften). Dalla SRF Fino a novembre 2023.

Ha spiegato: “L’attuale domanda di posti di cura, la grande domanda di psichiatri infantili e dell’adolescenza e l’aumento delle capacità in questi settori, indicano che anche oggi, dopo il Corona virus, le malattie mentali rappresentano una quota ampia, o addirittura maggiore, dei costi .” Media pubblici di lingua tedesca.

«Negli ultimi tre anni le malattie mentali sono aumentate notevolmente, soprattutto tra gli adolescenti e i giovani adulti», ha confermato alla SRF Philip Lochsinger, presidente dell’Associazione dei medici di medicina generale e dei pediatri. Si tratta di un aumento significativo che ancora oggi viene avvertito da molti psichiatri, le cui liste di attesa si stanno allungando.

Oltre 2 milioni di persone care a sostegno

A causa di questo stato generale di salute mentale della popolazione, più di due milioni di svizzeri hanno svolto almeno una volta il ruolo di “parente fidato” di una persona affetta da malattia mentale. Ciò risulta evidente dalle conclusioni di A Studio pubblicato Il 20 marzo 2024 a cura dell’Istituto Sutomo.

Dal sondaggio «Siate al vostro fianco: la situazione dei parenti e delle persone di fiducia delle persone affette da malattie psichiche in Svizzera» emerge che questo sostegno è molto importante per le persone con disturbi psichici. In effetti, la maggior parte dovrà fare affidamento su un ulteriore aiuto professionale.

Intelligenza artificiale “terapeutica” tra progresso e deviazione

A causa della mancanza di risorse, i giovani a volte si rivolgono all’intelligenza artificiale. Sempre più di loro utilizzano l’intelligenza artificiale “terapeutica”, sotto forma di chatbot online o app per smartphone.

Queste tecnologie hanno dei vantaggi, ma il rischio di abusi è reale, come possiamo apprendere da RTS Morning.

Popolazioni vulnerabili: la difficile situazione dei giovani richiedenti asilo

Se il disagio psicologico sembra colpire in particolare le giovani donne di età compresa tra i 15 e i 24 anni, non dovremmo sottovalutare i rischi affrontati da altri gruppi demografici.

Ciò è particolarmente vero per i giovani richiedenti asilo, la maggior parte dei quali sono uomini, che sono generalmente meno propensi a parlare della loro sofferenza, come ha rivelato nel marzo 2023 Sydney Gauthier, psicologa del CHUV. Intervista a SWI swissinfo.ch. Co-direttore del lavoro “Unaccompanied Minors: Standards for a Transcultural Psychosocial Clinic”, pubblicato nel gennaio 2023, l’esperto solleva la questione del sostegno a queste persone nel loro percorso verso l’età adulta e l’indipendenza.

Sulla difficoltà di parlare di salute mentale

Oggi parliamo del nostro “bambino interiore”, notiamo “tratti narcisistici”, ovvero che siamo “depressi” invece di essere di cattivo umore. Il cosiddetto linguaggio “terapeutico”, modellato in decenni di scoperte e progressi psicologici, sta scivolando dalla sedia terapeutica al nostro linguaggio quotidiano, ai social media e al discorso pubblico.

Nel podcast della SRF “100 Sekunden Wissen” la giornalista Anna Matiašević ha sollevato la questione del crescente utilizzo del concetto di “trauma” e degli effetti della democratizzazione di questo concetto.

