Gli scienziati sviluppano una tuta da astronauta che trasforma l’urina in acqua potabile

Secondo quanto riferito, un team di ricercatori statunitensi è riuscito a sviluppare una tuta da astronauta in grado di riciclare l’urina in acqua potabile, che potrebbe estendere significativamente le missioni oltre la stazione spaziale.

“Gli astronauti attualmente hanno solo un litro d’acqua nelle borse per bevande che portano nelle loro tute. Questo non è sufficiente per una passeggiata spaziale lunare più lunga, che può durare 10 ore, e fino a 24 ore in situazioni di emergenza”, ha commentato il co-designer. . Sophia Eitlin, secondo The Guardian, venerdì.

Così, la ricercatrice del Weill Cornell Medical College e della Cornell University negli Stati Uniti, insieme al suo team, ha sviluppato una tuta in grado di raccogliere l’urina della persona che la indossa, prima di purificarla e restituirla all’acqua potabile, secondo quanto riferito dagli inglesi. Lo riporta il quotidiano “Daily Mail”. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Space Technologies.

In totale, il processo di raccolta e successiva purificazione di 500 ml di urina richiede solo cinque minuti. I media britannici hanno riferito che l’acqua potabile potrebbe poi essere arricchita di elettroliti per essere restituita all’astronauta come bevanda energetica.

Per fare ciò, la tuta utilizzerà un guscio di silicone collegato a una sorta di pompa che verrà attivata dall’umidità: un sistema che ricorda un po’ quello utilizzato nel mondo fantasy e desertico di “Dune”, dove ogni goccia d’acqua deve essere riciclata. .







Foto per gentile concessione del CLUB ILLICO



Il co-progettista ha affermato che l’urina e il sudore vengono già regolarmente riciclati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Perché al momento la vita degli astronauti sembra meno glamour: per le lunghe passeggiate spaziali devono indossare indumenti di massima assorbenza (MAG), un tipo di pannolino consigliato per le perdite, scomodo e poco igienico, secondo il ricercatore.

Si dice che molti astronauti soffrano di infezioni del tratto urinario, mentre altri ne limitano il consumo prima di uscire per evitare di dover urinare.

“Se dessi miliardi di dollari alla NASA, penseresti che non terrebbero i pannolini”, ha detto il co-designer.

Questo sistema dovrebbe essere testato a New York con 100 volontari in autunno in un ambiente che simula le condizioni di microgravità.

Se tutto andrà bene, la tuta potrebbe essere disponibile per gli astronauti della missione Artemis III, il cui lancio è previsto nel 2026 verso Marte.