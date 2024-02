I ricercatori di Gand hanno lanciato uno studio sulla salute che ha coinvolto 20.000 partecipanti

“Entro il 2050, un fiammingo su tre avrà 65 anni o più”, spiega Martha de Boover, ricercatrice presso UGent. Questo studio su larga scala dovrebbe fornire informazioni interessanti sui fattori genetici e ambientali che influenzano la nostra salute.

Comprendendoli meglio, i ricercatori saranno in grado di prevedere meglio le malattie e imparare lezioni su come invecchiare in modo sano. Studi di questa portata non hanno precedenti nel nostro Paese. Solo i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno lanciato iniziative simili.

Il team di scienziati è composto da specialisti dell'UZ Ghent, dell'UGent, della città di Gent e del Centro di ricerca Imec. In totale verranno compilati 400.000 questionari. Questi dati saranno combinati con 180.000 campioni di sangue, urina, capelli, pelle, feci e saliva.

“I progressi tecnologici ci consentono di misurare di più e meglio, ma analizzare e integrare tutti questi dati per migliorare l’assistenza è una sfida che vogliamo affrontare”.

I 20.000 partecipanti avranno almeno 45 anni all'inizio dello studio e vivranno alla periferia di Gand. I ricercatori inizieranno presto con i primi 200 partecipanti, ma stanno ancora cercando i restanti 19.800. Le persone del gruppo target riceveranno un opuscolo esplicativo il mese prossimo.