I produttori europei di biodiesel affrontano la concorrenza cinese: “Se l’Europa non fa nulla, non finiremo l’anno”

la settimana scorsa, Shell annuncia la “cessazione” di un importante investimento a Rotterdam Ha fatto un gran rumore. L’impianto, che ha ricevuto la decisione finale di investimento nel 2021, avrebbe dovuto produrre 820mila tonnellate di biocarburante all’anno, ovvero quantità molto grandi. L’investimento interrotto riguarda la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione e di biodiesel di seconda generazione (vedi sotto).

Venerdì scorso abbiamo anche appreso che la società americana Chevron ha licenziato i lavoratori del suo impianto tedesco di biodiesel a Oeding.

Alla fine di marzo, Lo ha annunciato la società britannica Argent Energy Si sta valutando la possibilità di interrompere la produzione di biodiesel a Motherwell, in Scozia.

La BP ha anche rinunciato, almeno temporaneamente, alla costruzione di due impianti di produzione di biocarburanti.

Da parte sua, la società finlandese Neste, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei biocarburanti, ha assistito a un forte calo delle sue azioni dopo aver pubblicato un profit warning. L’azienda ha rivelato lo scorso maggio che i suoi margini sarebbero ora sotto pressione.

“Estrema mancanza di trasparenza”: come l’importazione di agrocarburanti in Belgio contribuisce alle violazioni dei diritti umani

Che cosa sta accadendo ?

Il settore punta chiaramente il dito contro la responsabilità della Cina. L’European Biodiesel Board (EBB), il sindacato che rappresenta i produttori europei di biodiesel, accusa la Cina di inondare il mercato. Secondo l’EBB, il governo cinese sostiene i produttori del Regno di Mezzo, consentendo loro di ridurre i prezzi sul mercato europeo. Sulla scia di queste accuse è stata avviata un’indagine della Commissione europea. Dovremmo conoscere i risultati di questa indagine entro pochi giorni. Se le pratiche di dumping venissero confermate, l’Europa potrebbe imporre una tassa sulle importazioni di alcuni biocarburanti cinesi.

“Nel mercato tedesco, i prezzi del biodiesel si sono dimezzati dall’arrivo in massa dei biocarburanti cinesi”.Ce lo spiega Niels van Velde, dell’European Biodiesel Council.

Secondo lui, la concorrenza cinese si concentra principalmente sui prodotti “premium”. Questi sono i prodotti con la migliore impronta di carbonio, secondo la legislazione europea, e appartengono ai biocarburanti “avanzati” di prima e seconda generazione (vedi anche sotto).

L’EBB teme che questa guerra dei prezzi, guidata dalla Cina, avrà un impatto “Acuto” sull’industria europea del biodiesel e mettendo a repentaglio la realizzazione del Green Deal. “L’Europa deve investire in nuove capacità di produzione di biocarburanti per raggiungere i suoi obiettivi climaticiLo ha annunciato Niels van Velde. Ma la redditività di questi investimenti è crollata a causa della concorrenza cinese..

Secondo l’EBB, l’industria europea ha prodotto 14,9 milioni di tonnellate di biodiesel nel 2023, mentre la Cina ne ha esportate 1,8 milioni di tonnellate nel mercato europeo. “Si tratta di grandi quantità”Niels van Velde aggiunge. È convinto che l’industria europea possa farcela “Non ha finito l’anno” Se la Commissione europea non fa nulla.

peccato “Nel mercato tedesco, i prezzi del biodiesel si sono dimezzati dall’arrivo in massa dei biocarburanti cinesi”.

Consulente per le sfumature

Tuttavia, la società di consulenza Argus Media identifica le ragioni della debole competitività dell’industria europea rispetto ai concorrenti cinesi. “La concorrenza con l’Asia è particolarmente notevole per i biocarburanti prodotti dai rifiuti, come l’olio da cucina usato o dallo sfruttamento dell’olio di palma.spiega Sophie Barthel, esperta di biocarburanti presso Argus Media. L’elevata disponibilità di questi rifiuti in Asia offre ai produttori asiatici un vantaggio competitivo. Dal canto loro, i produttori europei sono spesso costretti a importare parte di questi rifiuti per produrre biocarburanti.. Difetto grave.

Inoltre, secondo l’esperto, ci sono altri elementi che spiegano le difficoltà incontrate dai produttori europei. Di conseguenza, l’offerta di carburante sostenibile per l’aviazione è aumentata più rapidamente della domanda, facendo scendere i prezzi. Lo sottolinea anche Sophie Barthel “Politiche commerciali sfavorevoli” Regno Unito, che consente l’importazione di biodiesel dagli Stati Uniti.

Inoltre, l’EBB sospetta che gli operatori cinesi vendano i prodotti “una frode” Nel mercato europeo. In teoria si potrebbe dire che il biodiesel viene prodotto, ad esempio, dall’olio alimentare esausto, ma non è così. Il prodotto sarà quindi venduto a un prezzo più alto sul mercato europeo, anche se non proviene da rifiuti. Ma in questa fase si tratta solo di dubbi da parte di BBB. Sophie Barthel aggiunge che i prodotti cinesi devono essere certificati da un organismo indipendente per essere venduti sul mercato europeo.

Il Belgio non è interessato (ancora?).

Secondo Fons Maes, segretario generale del Belgian Biodiesel Council, il Belgio produce circa 600.000 tonnellate di biodiesel all’anno in tre impianti situati a Gand. In questa fase si ritiene che le fabbriche belghe non siano minacciate dalla concorrenza cinese. “I nostri clienti, soprattutto in Danimarca e Germania, sono disposti a pagare di più per i nostri prodotti.”Annunciare. C’è anche da dire che su una produzione totale belga di 600mila tonnellate di biodiesel all’anno, solo 100mila tonnellate sono di biodiesel di seconda generazione, per il quale la concorrenza cinese è la più forte. Tuttavia, l’industria belga non è immune. “Speriamo che venga imposta una tassa sulle importazioni cinesi il prima possibile”.“Dice Fons Maes.

Da parte sua, BioWanze non produce biodiesel ma bioetanolo (vedi sotto). Pertanto l’azienda non si sente minacciata dalla concorrenza cinese.

Il biocarburante è un carburante che proviene dalla biomassa (olio di colza, grano, zucchero, ecc.). Il principio generale è che le piante utilizzate per produrre biocarburanti catturano l’anidride carbonica per tutta la loro vita. Questa cattura naturale dell’anidride carbonica compensa parte delle emissioni che si verificano durante la combustione dei biocarburanti nel motore.

In Belgio, il diesel venduto nelle stazioni di servizio contiene un massimo del 7% di biodiesel. La benzina E10, dal canto suo, contiene al massimo il 10% di bioetanolo. È abbastanza per rendere i nostri combustibili fossili un po’ più ecologici.

La prima generazione di biocarburanti ha suscitato polemiche. Infatti, i campi di colza, ad esempio, vengono utilizzati per produrre biodiesel piuttosto che per l’alimentazione umana.

I biocarburanti di seconda generazione hanno tentato di rispondere a questa limitazione. “I biocarburanti di prima generazione si basano su risorse agricole mentre la seconda generazione si basa su rifiuti o materiali legnosi (Nota del redattore: Wood), riassume Pierre Etienne, Direttore di BioWanze. Questi rifiuti potrebbero essere, ad esempio, olio da cucina usato..

Ma tra le due generazioni c’è quella che viene definita la generazione “avanzata” 1.

“In BioWanze produciamo bioetanolo di prima generazione“, spiega Pierre Etienne. Utilizziamo il grano destinato all’alimentazione animale come risorsa per la produzione di bioetanolo. Ma fortifichiamo tutte le parti del grano. Oltre al bioetanolo produciamo glutine per panificazione e proteine ​​vegetali per l’alimentazione del bestiame. La crusca di frumento, dal canto suo, viene utilizzata per produrre la nostra energia verde. Questa valorizzazione di tutte le tipologie di grano ci permette di essere considerati una prima generazione evoluta..

Si specifica che la potenziale riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dai biocarburanti viene contabilizzata da uno standard europeo durante l’audit esterno. L’azienda afferma che il suo bioetanolo ha un impatto di carbonio inferiore del 70% rispetto al suo equivalente fossile.

BioWanze produce quindi bioetanolo, destinato alla miscelazione con benzina, non biodiesel. “La concorrenza del biodiesel cinese non ha quindi alcun impatto su BioWanze e sui nostri investimenti pianificati”.“, annuncia il suo direttore.