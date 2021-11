Ha terminato la partita in meno di 34 minuti, un tempo record

Un giocatore, o meglio un velocista, in Pokémon Diamante Scintillante su Nintendo Switch ha stabilito un nuovo record. Ha completato il gioco in meno di 34 minuti, il che è eccezionale anche tra la community di Pokémon speedrunner.

Mentre la maggior parte dei giocatori cattura silenziosamente i Pokemon nei nuovi Pokemon Sparkling Diamond e Sparkling Pearl su Nintendo Switch, alcuni giocatori hanno un solo obiettivo in mente: Completa il gioco il più velocemente possibile. Questi giocatori sono corridori veloci che cercano disperatamente di mantenere il record per il minor tempo possibile per completare il gioco.

Pokémon Diamante Scintillante – Crediti: Nintendo

Il velocista Pokémon Diamante Scintillante ha stabilito un nuovo record che non sarà battuto. Questo giocatore di nome Werster ce l’ha fatta Completa un Pokémon Diamante Scintillante in meno di 34 minuti. Un momento eccezionale che sorprende anche la community di Pokémon speedrunner.

Leggi anche> Giappone: Battle Scalpers conserva le carte Pokémon e Gunpla

33 minuti e 10 secondi è il record mondiale di speedrun di Pokémon Diamante Scintillante

Werster ha condiviso il suo breve video su Youtube. Completa un Pokémon Diamante Scintillante in 33 minuti 10 secondi. Questo è attualmente il record del mondo fino a quando un altro velocista non diventa più veloce. Aperta la classifica ufficiale sprint. Quindi sappiamo che un altro velocista è riuscito a completare il gioco in 36 minuti e 23 secondi.

Questa notevole velocità è stata raggiunta da Per glitch nel gioco. In effetti, le scappatoie spesso ti consentono di prendere scorciatoie e manipolare il motore fisico del gioco a tuo vantaggio. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che si trova anche su Nintendo Switch, i giocatori usano un bug che consente a Link di far volare una bomba. E quindi , I giocatori raggiungono il castello di Hyrule così velocemente che Ganon non ha il tempo di apparire.

La prima patch di Pokemon Sparkling Diamond ha portato molte scappatoie. Pertanto, l’imminente aggiornamento di Pokémon Diamante Scintillante potrebbe rendere quasi impossibile l’esecuzione di queste gare se Nintendo decidesse di correggere queste vulnerabilità. Inoltre, le gare veloci di Worster sono ben note nella comunità Pokémon. Lui da solo tiene 48 record mondiali In diversi giochi della serie. Basti dire che il suo veloce Pokémon Diamante Scintillante probabilmente non sta per essere colpito.

Fonte : Abbiamo questo coperto