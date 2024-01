Il cuore della Terra oscilla come una trottola!

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Ricostruire il nucleo della Terra in laboratorio Facendo roteare sodio liquido attorno a una palla da 23 tonnellate, i geofisici sono stati in grado di…

La Terra ruota attorno al proprio asse e con essa ruotano tutte le atmosfere geologiche di cui è composta. Tuttavia, sembra che la rotazione di questi diversi strati non sia completamente sincronizzata. Studi precedenti avevano effettivamente dimostrato che il nucleo interno ruota a una velocità diversa rispetto ai gusci esterni. UN un movimentoun movimento Il differenziale coinvolto nella generazione del campo magnetico terrestre.

Johar fa quello che vuole!

Un nuovo studio rivela che anche il nucleo interno oscilla. In altre parole, semi fuggitofuggito solidosolido Quello al centro della Terra si comporta un po’ come un picco sul punto di fermarsi. I ricercatori hanno appena confermato che il nucleo interno oscilla periodicamente attorno al proprio asse di rotazione, seguendo cicli che durano circa 8,5 anni. I risultati sono stati pubblicati in revisione Comunicazioni sulla natura.

Ulteriori vincoli sulla dinamica e sulla struttura del nucleo interno

Questo segnale di 8,5 anni è stato precedentemente scoperto durante studi relativi al movimento dei poli, al movimento periodico dell'asse di rotazione terrestre e ai cambiamenti nella durata del giorno. Questi dati indicano che il nucleo interno era guidato dalla propria oscillazione, diversa da quella del mantello terrestre. E così i ricercatori hanno creato una luceuna luce Uno spostamento di meno di un grado nell'allineamento degli assi di rotazione tra queste due atmosfere terrestri. Questi risultati consentono anche l’identificazione dell’eterogeneità della densità all’interno del nucleo interno stesso, fornendo vincoli significativi sulla stratificazione dei semi. E così sembraEmisfero nordEmisfero nordIl nucleo interno occidentale è più denso delle altre regioni.