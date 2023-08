Grandi novità su WhatsApp, in arrivo le chat vocali

Le chat vocali saranno presto disponibili su WhatsApp. Non a corto di idee, l’app di messaggistica sembra ancora migliorare. E questa volta dalle chiamate di gruppo che gli sviluppatori di WhatsApp hanno ridisegnato.

Le chat vocali diventeranno una realtà su WhatsApp. Mentre l’app stava pianificando di rivedere il suo modello di comunicazione vocale, una nuova funzionalità ha finalmente visto la luce. È disponibile anche nell’ultima beta di WhatsApp per Android.

secondo WABetaInfo, una nuova icona dovrebbe apparire nelle conversazioni di gruppo. Prendendo la forma dell’onda sonora, sarà visibile quando la chat vocale è attiva. Naturalmente, ciò presuppone che lo smartphone dell’utente sia compatibile con gli ultimi aggiornamenti del servizio. Per avviare una chat vocale, basta premere l’icona.

In teoria, qualsiasi membro del gruppo può unirsi alla chat vocale, che ha anche una propria interfaccia. Tuttavia, la funzione sarà disponibile solo per i gruppi con più di 32 partecipanti. Una scelta strana, visto che il numero massimo di partecipanti è… 32. Nota che la chat vocale scadrà automaticamente se nessuno si unisce dopo 60 minuti.

Infine, il vero vantaggio di questa funzione potrebbe risiedere nella sua discrezione. Infatti, l’attivazione della chat vocale non farà squillare tutti i dispositivi dei membri della chat. Invece, tutti riceveranno una semplice notifica. Infine, va notato che, come per altri tipi di comunicazione, le conversazioni vocali beneficeranno della crittografia end-to-end per proteggere i contenuti.

