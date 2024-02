Front 242: “Oggi ci rivolgiamo a voi, nostri fan, con il cuore pesante…”

Front 242 è una leggenda nel mondo della musica elettronica. Il famoso gruppo belga è un riferimento in questo campo, citato da innumerevoli artisti del genere. Creato all'inizio degli anni '80, era un segno del suo tempo. 40 anni dopo, funziona ancora. Certo, ci sono stati alti e bassi, e anche qualche assenza, ma Daniel B, Patrick Coudenis, Jean-Luc de Meyer e Richard 23 hanno sempre avuto il buon gusto di non mollare mai, sia nelle registrazioni che nei concerti. I concerti sono sempre molto commoventi, così come la loro musica.

Sabato il gruppo ha pubblicato un comunicato stampa sul proprio sito web. Inizia con queste parole: “Oggi ci rivolgiamo a voi, nostri fan, con il cuore pesante…”. Basta temere il peggio. Ma la frase continua con queste parole: “Ma pieni di speranza, condividiamo le notizie dei nostri recenti concerti.. Front 242 pose infatti fine alla sua carriera teatrale.

Front 242: “Ciò che ci ha salvato in tutti questi anni è stato il live”

“Per quasi quattro decenni abbiamo viaggiato insieme, creando momenti indimenticabili e condividendo la gioia profonda della musica. Siete stati più di un semplice pubblico. Siete parte della nostra famiglia allargata, siete testimoni del nostro sviluppo e condividete i nostri alti e bassi.Possiamo leggere. “La decisione di ritirarci dalle scene non è stata facile, ma riteniamo importante chiudere bene questo capitolo, mantenendo l'essenza dei Front 242 che avete amato. Vogliamo lasciarvi con il ricordo della nostra band al suo apice, piena di energia e passione. Capisci: i Front 242 non vogliono fare un tour o un concerto di troppo.

Ricordiamo che due anni fa, le condizioni di salute del cantante Jean-Luc de Meyer erano motivo di grande preoccupazione.

Ma i cittadini di Bruxelles non se ne andranno così, in punta di piedi, limitandosi a pubblicare un comunicato stampa. Hanno rivelato tutta una serie di prossimi concerti sia in Europa che negli Stati Uniti. Due serate si terranno all'Ancienne Belgique il 24 e 25 gennaio 2025. I biglietti saranno in vendita. Questo sarà martedì 27 febbraio, dalle 11:00. Calcola €42 o €64 per un biglietto per due persone. Questi spettacoli si chiamano Black Out. Non ci aspettavamo niente di meno dal 242° Fronte.

Kid Noise: “All’inizio l’idea non era quella di incarnare questo personaggio”.

In vista di questo tour teatrale finale, sono già state annunciate altre opportunità per vedere il gruppo sul palco. Il 1° marzo i Front 242 si esibiranno sul palco del Porta Nigra Festival ad Aarchut. Il 4 agosto si esibirà come parte del Lokerse Feesten a Loekeren, al Black Lab di Lille il 6 dicembre e al Trianon di Parigi il giorno successivo.