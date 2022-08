La star di Chorizo ​​o Proxima? Come questo mondo ha ingannato gli utenti di Internet

Spazio – vegetariani, meglio astenersi. Dall’inizio di luglio, Telescopio spaziale James Webb Dalla NASA iniziò a inviare le sue prime immagini dai confini dell’universo. La prima immagine È stato presentato l’11 luglio da Joe Biden e presenta “l’ammasso di galassie SMACS 0723 come esisteva 4,6 miliardi di anni fa”.

cosa viaggiare nel tempo e nello spazio dal piccolo pianeta terra ma anche ‘nutrire’ e ‘mordere’ La curiosità di tutti di conoscere le ultime scoperte scientifiche. Anche se a volte significa farsi ingannare da pochi colori accesi e un contrasto ben regolato…

Ad ogni modo, questo è il trucco che il fisico gioca su molti netizen Etienne KleinDirettore della ricerca presso l’Autorità per l’energia atomica (CEA). Lo scienziato ha pubblicato sul suo account Twitter, domenica 31 luglio, una foto in cui mostra “l’immagine di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole, situata a 4,2 anni luce da noi”.

Specifica nel suo tweet che l’immagine è stata scattata dal James Webb Space Telescope e si meraviglia: “Questo livello di dettaglio… un nuovo mondo viene rivelato giorno dopo giorno”.

Un cliché in realtà è troppo “bello” per crederci, tranne forse l’aperitivo… Dopo aver conquistato un certo numero di netizen, Etienne Klein ha subito chiarito: non è affatto una questione di “foto” Da Proxima du Centaurema in realtà una semplice fetta di chorizo ​​su sfondo nero.

« Secondo la cosmologia contemporanea, nessun oggetto appartenente alla salumeria spagnola esiste da nessuna parte tranne che sulla Terra. Scrive prima di aggiungere: Mi sento in dovere di sottolineare che questo tweet che mostra un presunto scatto di Proxima Centauri era una forma di intrattenimento. Impariamo a diffidare tanto delle argomentazioni dell’autorità quanto della retorica spontanea di certe immagini… ».

chiamalo Le Mezze PosteEtienne Klein spiega che i suoi tweet erano soprattutto uno scopo educativo. ” Questa è la prima volta che faccio una battuta quando sono più su questa rete come figura di autorità accademica. La buona notizia è che alcuni hanno subito capito la truffa ma ci sono voluti anche due tweet per spiegarla. Mostra anche il fatto che in questo tipo di social network le fake news hanno sempre più successo delle vere notizie. Penso anche che se non dicessi che era una foto di James Webb non avrebbe molto successo. ‘, è il dettaglio.

Ad alcuni netizen è piaciuta la melodia, mentre altri non hanno esitato a migliorare la melodia, come puoi vedere di seguito con l’immagine molto chiara di un’oliva snocciolata.

Una ricerca inversa su Google mostra che l’immagine che presenta una fetta di chorizo ​​come un corpo celeste non è nuova e che è stata scattata privatamente nel 2018, questa volta presentata come eclissi lunare per esempio.

Per quanto riguarda la vera stella Proxima Centauri, che è una nana rossa, ecco come appare, come potete vedere nell’immagine qui sotto scattata dal telescopio Hubble, fornita dall’Osservatorio Europeo del Sud. Questa è la stella mostrata in basso a destra.

Y. Beletsky (LCO) / ESO / ESA / NASA / M / AFP Y. Beletsky (LCO) / ESO / ESA / NASA / M / AFP Le immagini fornite dall’ESO mostrano un’immagine di Proxima Centauri (in basso a destra) e Alpha Centauri, in basso a sinistra, scattata dal telescopio Hubble.

Attenzione alle immagini troppo belle.

Tuttavia, il sarcasmo di Etienne Klein rimane utile in più di un modo. Con il lancio di James Webb, molti netizen improvvisano o fingono di essere specialisti dello spazio, pubblicando così informazioni o immagini false sui social network.

Ad esempio, un’immagine che mostra un “vuoto” nello spazio è circolata molto lunedì su Twitter. Il racconto che si presentava come famoso affermava che sarebbe stato necessario viaggiare per più di 750 milioni di anni prima che qualcosa vi attraversasse. L’immagine in questione è stata effettivamente mostrata Nube Molecolare di Barnard 68 Il suo gas ha la proprietà di assorbire quasi la luce emessa dalle stelle che lo circondano. Ciò che dà una falsa impressione del vuoto.

Per quanto riguarda il James Webb Space Telescope, se vuoi sapere tutto sulle prime immagini, Le Mezze Poste A luglio le è stato dedicato un articolo molto completo, disponibile di seguito.

