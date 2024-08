È morto il famoso conduttore televisivo Patrice Laffont

Patrice Lafon, il famoso presentatore dei programmi “Des Numéros et Lettres”, “Fort Boyard” e “Pyramide” negli anni ’70, ’80 e ’90, è morto mercoledì all’età di 84 anni, secondo France Television, dove lavorava in precedenza. .

“Io sono quello che si può definire il capofamiglia e avrei potuto facilmente fare una grande carriera nell’editoria con l’aiuto di mio padre (…) orgoglio da parte mia o semplicemente voglia di mettermi alla prova ma ho preferito dare per scontato me stesso come il mio destino.“Mi fido.”

“Mio padre ha studiato alla HEC e io non ho un diploma di maturità.”ha scherzato Patrice Laffont. Sarà l’unico tra i suoi fratelli a non seguire la strada del padre.

“Sei, sei Saint-Tropez?”

Interpreta anche alcuni piccoli ruoli nel cinema, in particolare il ruolo di playboy “Gendarmeria Saint-Tropez” (1964).

“È stato un momento fantastico girare. Eravamo un gruppo di ragazzi molto rumorosi e ci siamo divertiti, ma de Funes era arrabbiato e non era affatto divertente”.“, raccontò con il suo tono sempre caustico.

La vera svolta della sua vita la deve ad Armand Jamot. “Re della televisione” Lo lanciò nel mondo dei catodi offrendogli un lavoro come giornalista e reporter presso la rivista “Oggi, signora.” Quindi gli vengono affidate le redini degli affari “Numeri e lettere” Nel 1972.

Un successo assicurato per questo spettacolo che andrà in onda per 52 anni. “Cinquant’anni di trasmissione, non esisterà mai più. È stata una trasmissione molto speciale, basata su standard molto semplici che i francesi imparano a scuola, numeri e lettere.”Lo scorso maggio, Patrice Laffont ha risposto all’annuncio della cessazione del gioco cult prevista per l’inizio dell’anno accademico 2024.

“Il conto è buono”

I tossicodipendenti ricordano “Vocale consonante…” O “Il conto è buono” pare. Ma ha finito per sentirsi intrappolato nel ruolo del sorridente annunciatore in giacca e cravatta: “È stato un errore interpretare quell’uomo per così tanto tempo. Sono diventato un cosiddetto presentatore ‘popolare’, ma spesso ai margini delle acrobazie mediatiche”.

Riuscì a crearsi un secondo giovane, diventando, dal 1990 al 1999, il leader meno saggio e più aspro di un nuovo gioco di successo, “Castello Boiardo”.

Un evento sportivo e divertente che è diventato il programma principale della stagione estiva e che è anche proseguito.

Nel frattempo, tra il 1991 e il 2001, ha ospitato un gioco in studio di grande successo su La Deux, “piramide”.

“Un uomo con un cuore”

Vent’anni dopo la pausa, quando TMC rivelò alcune sequenze, la co-conduttrice Pepita difese il presentatore sottolineando di non aver mai mostrato alcun sessismo o razzismo. “Patrice può avere un lato spartano ma è un uomo con un cuore.”Sottolinea.

All’inizio degli anni 2000, Patrice Lafont si ritrovò in disparte, finendo per presentare sul piccolo schermo solo serate speciali ed episodiche.

Questo padre di tre figli, tra cui l’attrice e comica Axelle Laffont, è successivamente tornato sul palco, esibendosi principalmente al Boulevard Theatre.

“Amo la vita che ho vissuto”Ha detto spegnendo le sue ottanta candeline. “Mi sono divertito e ho guadagnato un sacco di soldi anche se non avevo più niente perché li ho spesi tutti. Sono una vera cicala.”