Dopo la sua rielezione alla presidenza del Parlamento europeo, Roberta Mezzola ha il consenso di tutti

Roberta Metsola era la candidata conservatrice del Partito popolare europeo (PPE), il gruppo più numeroso nel ciclo elettorale, e la sua rielezione è stata negoziata con altri gruppi pro-UE, tra cui i Socialisti e Democratici (S&D), che si sarebbero ripresi dalla crisi. la sconfitta. Trespolo nel gennaio 2027. La sua unica rivale era la spagnola Irene Montero, del gruppo di Sinistra, candidata al martirio. L’ex ministro Podemos ha ricevuto solo 61 voti.

Ma se Roberta Metsola – nata Roberta Tedesco Tricas 45 anni fa a St Gilgan, nell’isola di Malta – ha conquistato così consensi è anche per meriti personali e per come ha svolto il suo primo mandato al timone. Da gennaio 2022.”“È molto coscienziosa e molto professionale.” Saluta il socialista lussemburghese Marc Angel, che è stato uno dei suoi vice. “È una presidente meravigliosa che ha dato prova di sé ed è onorata di essere in carica”.Aggiunge il francese Bernard Guetta (Gruppo centrista-liberale del Rinnovamento). “È una gran lavoratrice che conosce i suoi file. È molto esigente con se stessa e quindi con gli altri. Non capisce che le cose si fanno a metà.”Aggiunge una fonte parlamentare.

Qatargate: il Parlamento europeo si impegna a mettere le cose in chiaro per evitare il ripetersi dello scandalo

Conosce l’organizzazione come il palmo della sua mano

Il lavoro è uno dei suoi motori. Quando nel dicembre 2022 scoppiò lo scandalo Qatargate, Roberta Mezzola affrontò la questione con le corna. La Presidente ha trascorso la pausa invernale sviluppando un piano in 14 punti, che è servito da modello per riformare le pratiche di etica e trasparenza in Parlamento. “Ha effettuato questa riparazione in una casa nota per la sua rigidità“, continua la stessa fonte. Alcuni credono che il cambiamento alla fine non sia abbastanza profondo. “Un presidente può essere proattivo solo se sente che qualcuno lo sta seguendo”.L’eurodeputata belga Saskia Bricmont, membro del gruppo dei Verdi, ammette di avere un approccio estremo. “Mi sono spinto oltre quanto consentito dal Partito popolare europeo. “L’importante ora è monitorare e attuare le decisioni”..

Eletto deputato europeo per la prima volta nell’aprile 2013, in sostituzione del connazionale Simone Busuttil, l’avvocato di formazione vanta una forte esperienza parlamentare. La sua padronanza dei fascicoli legislativi, anche se lei stessa non partecipa più alle votazioni come prima Primo tra pari -È lodato ovunque, così come la sua ottima conoscenza del funzionamento dell’istituzione. Capire: sa chi mettere dove, cosa negoziare e con chi.

Il presidente del Parlamento ha investito molto anche nelle relazioni con gli Stati membri, sia a livello di capi di Stato e di governo che di ambasciatori presso l’Unione europea. Ciò le è valso un’attenzione maggiore e costante rispetto ai suoi predecessori, quando si è rivolta ai leader dei 27 paesi all’inizio delle riunioni del Consiglio europeo.

Un europeo molto convinto

Le convinzioni europee di Roberta Mezzola sono profondamente radicate. “È difficile trovare le parole esatte per descrivere cosa significa per una donna cresciuta nel Mediterraneo ritrovarsi oggi davanti a voi. “Ho sempre creduto che valesse la pena lottare per l’Europa.”Ne ha parlato nel suo discorso prima della votazione. Nel 2003, la studentessa di giurisprudenza fece una campagna nel suo paese a favore del sì all’adesione al sindacato. Dopo aver aderito al partito Nazjonalista (Democratico Cristiano), si è candidata (purtroppo) alle elezioni europee nel 2004, e poi nel 2009. La donna che ha frequentato il Collegio d’Europa, a Bruges, è considerata a volte la presidentessa della generazione Erasmus . Oltre alla sua lingua madre, il maltese, parla inglese, italiano e tedesco, non esita ad esprimersi in un francese un po’ approssimativo e comprende il finlandese, la lingua di suo marito e padre dei loro quattro figli, Ukko Mitsola.

Roberta Mizzola ha assunto le redini del Parlamento il 12 gennaio 2022, dopo la morte del suo predecessore, il socialdemocratico italiano David Sassoli, pochi giorni prima della fine del suo mandato. Poi è stata eletta il diciottesimo del primo turno di votazioni con una maggioranza molto ampia. La controversia che ha preceduto queste elezioni è finita. Il candidato alla presidenza è stato accusato di essere contrario all’aborto volontario. Questa posizione è dettata dalle sue convinzioni di cattolica praticante, che non esita a farsi il segno della croce in pubblico, e dal fatto che Malta è l’ultimo Paese dell’Unione Europea dove l’aborto è illegale, in ogni circostanza. ““Era ingiusto attaccarlo per questo.”, un membro del suo entourage sgattaiola fuori. Da sottolineare che questa domanda non è stata posta ad ex capi parlamentari uomini, come il polacco Jerzy Buzek, o l’italiano Antonio Tajani, così come alla presidente della Commissione Democratica Cristiana, Ursula von der Leyen.

Roberta Mezzola, eletta facilmente presidente del Parlamento europeo, nonostante la sua posizione anti-aborto

“Capo di tutti”

Roberta Mitsola aveva sottolineato che, una volta eletta presidente, la sua posizione su questo tema sarebbe stata quella difesa dal Parlamento europeo, essenzialmente “pro-choice”, anche se non ha giurisdizione in materia. Da conservatrice atipica, che si colloca sul lato progressista del Ppe in altri ambiti, come l’immigrazione o i diritti delle minoranze sessuali, la maltese ha anche espresso, cento volte e non una, il suo desiderio di rappresentare insieme il Parlamento. ““Ascolta, anche i gruppi più piccoli, e formula posizioni”.Louis Saskia Bricmont. “Con lei è difficile non sentirsi apprezzati.”Riconosce Bernard Guetta, che ha votato contro di lei nel 2022, a causa della sua posizione sull’aborto. “Lei è davvero il capo di tutti. “È un cambiamento rispetto al passato.”Un parente sottolinea, ricordando che d’ora in poi è importante essere attenti a tutti, in un Parlamento europeo dove è necessario avere almeno tre gruppi, e spesso quattro, per formare la maggioranza.

Il desiderio di incarnare l’istituzione da lei guidata è fortemente presente nella mente di Roberta Mezzola. È stata la prima leader dell’Unione Europea a visitare Kiev ad aprile, due mesi dopo l’inizio della guerra aggressiva della Russia contro l’Ucraina. Ha condotto una campagna in tutto il blocco in vista delle elezioni europee del 9 giugno per incoraggiare i giovani a votare. ““Lo ha fatto per se stessa, ovviamente, dato che è una politica, ma anche per la democrazia”.Mark Angel apprezza.

Roberta Metsola si scatta un selfie durante una visita a una scuola di Zaventem il 13 maggio, nel corso di una campagna volta a sensibilizzare gli elettori per la prima volta in vista delle elezioni europee.

Regalo per la comunicazione

Armata di un sorriso che sfoggia con disinvoltura, Roberta Mezzola“È molto brava a comunicare e non ha paura di comunicare, il che è molto più naturale di von der Leyen”., rileva l’interlocutore parlamentare. Dietro le quinte delle istituzioni europee si è diffusa anche la voce che il tedesco Manfred Weber, influente presidente e leader del gruppo del Partito popolare europeo, avrebbe messo a punto il suo piano B per diventare capo della Commissione, in sostituzione di Ursula von der Leyen – che i bavaresi non hanno mai perdonato per aver “preso il suo posto” nel 2019. .“Mitsola fa parte di una piccola delegazione dell’opposizione nel più piccolo paese dell’Unione.”interrompe bruscamente un’altra fonte parlamentare. “Questo non è credibile“, aggiungiamo l’entourage del presidente.

D’altro canto, il suo destino potrebbe essere nazionale. Non è sfuggito al suo partito che durante le recenti elezioni europee è riuscito a raccogliere 83.000 voti – ovvero l’80% dei voti totali del suo partito e il 35% dei voti totali – battendo il record di 67.000 voti che pensavamo non potesse essere battuto. . Ciò che accade accadrà. “Nel frattempo, il suo lavoro non è ancora finito alla guida del Parlamento europeo che vuole vedere”.“Migliorato” E per “Avanguardia del cambiamento”.

Il nuovo Parlamento europeo deve imparare a convivere con un’estrema destra più presente