“Il proiettile è passato a meno di un centimetro dalla testa”, dice il suo ex medico della Casa Bianca.

Il proiettile ha causato una “ferita di due centimetri”, secondo la descrizione dell’ex medico del candidato, Ronnie Jackson, diventato un funzionario eletto di estrema destra alla Camera dei Rappresentanti.

I colpi che hanno colpito l’orecchio di Donald Trump durante una manifestazione elettorale una settimana fa hanno causato una ferita profonda due centimetri che si sta rimarginando, ha detto il suo ex medico della Casa Bianca, Ronnie Jackson, in un raro aggiornamento sanitario dopo l’evento. “Il proiettile è passato a meno di un centimetro dalla testa e ha colpito la parte superiore dell’orecchio destro.”Ronnie Jackson ha scritto in una nota di una pagina pubblicata sul suo account X ufficiale.

Passa la palla “Il risultato è stata una ferita larga 2 cm che si estendeva alla superficie cartilaginea dell’orecchio. Inizialmente si è verificato un sanguinamento significativo, seguito da un notevole gonfiore dell’intera parte superiore dell’orecchio.L’ex medico, eletto dall’estrema destra alla Camera dei rappresentanti, aggiunge. Secondo lui, da allora il gonfiore si è attenuato e il dolore è iniziato “Per guarire bene”lui sta scrivendo.

Trump e i suoi “grandi geni”

L’ex medico della Casa Bianca si è distinto nel 2018 elogiando in molti superlativi la forza fisica di Donald Trump e soci. “Grandi geni”Confermandolo se lo avesse fatto “Se segui una dieta sana negli ultimi 20 anni, puoi vivere fino a 200 anni.”.

Poco dopo questo episodio, Donald Trump lo nominò a capo del Dipartimento per gli affari dei veterani, ma Ronnie Jackson fu costretto a rifiutare dopo le accuse di aver distribuito droghe in modo inappropriato e di essere talvolta ubriaco sul posto di lavoro.

La campagna per le elezioni presidenziali è stata interrotta

Dopo essere stato esposto al fuoco di un fucile automatico che ha ucciso una persona e ferito due spettatori, Donald Trump è stato costretto ad abbandonare la riunione, con l’orecchio sanguinante e il pugno alzato, immagini che hanno continuato a ripetersi per una settimana e hanno sconvolto la campagna presidenziale. .

L’ex Presidente degli Stati Uniti, nominato questa settimana dall’intera famiglia repubblicana durante la convention di nomina di questa settimana, terrà sabato la sua prima manifestazione elettorale da quando è stato vittima di questo attentato nel Michigan.

L’assassino, un uomo di 20 anni le cui motivazioni rimangono poco chiare, è stato ucciso subito dopo la sparatoria.