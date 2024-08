Diablo IV I Vasi dell’Odio: intervista e panoramica alla Gamescom

IL DLC di Diablo IV intitolato Navi dell’odioè previsto per 8 ottobre. Durante questa Gamescom abbiamo avuto l’opportunità di fare proprio questoIntervistatori: Brent Gibson e Aislinn Halldirettamente dagli Stati Uniti per raccontarci questa estensione. Abbiamo anche potuto testare Spettacolo di venti minuti Fornito ai visitatori della mostra che ce lo hanno mostrato Nuova classe, SpiritbornAl lavoro.

PxlBBQ: Brent, Aislinn, grazie mille per aver dedicato del tempo a parlarci del prossimo DLC di Diablo IV. Puoi presentarti ai nostri lettori?

AH: Sono Aislinn Hall, progettista del sistema per le Navi dell’Odio in Diablo IV

Bruno: Sono Brent Gibson, direttore di Diablo IV I Vasi dell’Odio.

PxlBBQ: Quando hai affrontato un franchise così popolare e amato dai fan come Diablo, quali sfide creative hai dovuto affrontare e come le hai superate?

AH: Come progettista di sistema, la sfida è rispettare l’eredità della serie cercando allo stesso tempo di introdurre nuove funzionalità. La nostra creatività può essere espressa, ad esempio, attraverso nuove sfide o nuovi compiti. Abbiamo apportato innovazioni significative ai Vessels of Hatred per reimmaginare il viaggio che i giocatori intraprenderanno in Diablo IV.

BJ: Diablo IV è una serie con oltre due decenni di tradizione e presenta molte sfaccettature. Per rimanere fedeli a questo patrimonio, era importante conoscere tutto questo universo, attraverso i giochi ma anche attraverso i libri (racconti). La sfida creativa che abbiamo con questo DLC è che la nuova area implementata è un territorio familiare al franchise e non possiamo fare nulla per spiegarlo. Il nostro tocco creativo al suo design coinvolge principalmente nuove texture o nuovi strati per dargli un tocco personale.

PxlBBQ: Qual è il tuo contributo preferito a Ships of Hate?

AH: Mi sono unito al progetto relativamente di recente, ma sono molto orgoglioso del mio contributo al nuovo sistema di progressione introdotto in questa espansione (Nota del redattore: il sistema di progressione è stato rivisto per ridurre alcune barriere di progressione all’inizio di una nuova stagione)

BG: Essere in grado di introdurre una nuova categoria è una rara opportunità in questa licenza. Sono particolarmente orgoglioso del nuovo stile di combattimento e delle meccaniche introdotte.

PxlBBQ: Quali sono i termini per accedere al DLC? Devi finire la storia principale? Ci sono requisiti minimi di livello di personaggio o oggetto?

AH e BG: Non ci sono restrizioni per accedere ai contenuti DLC. Il nostro obiettivo è che tutti i giocatori possano unirsi facilmente ai propri amici che hanno già progredito ulteriormente nella storia. Abbiamo anche fornito un riepilogo degli eventi principali della storia per i giocatori che desiderano tuffarsi direttamente nel contenuto DLC. Siamo molto orgogliosi di migliorare l’accesso a Hate Ships.

PxlBBQ: Come si inseriscono la storia di Ships of Hate e la nuova area rispettivamente nella storia principale e nella mappa del mondo?

A.D.B.: Vessels of Hate inizia subito dopo la fine della storia principale e affronta principalmente il tema dell’isolamento. (Nota del redattore: non diremo molto in questo articolo per non rovinare i giocatori.) Dal punto di vista dell’integrazione della nuova regione, lo fa perfettamente con Sanctuary, il mondo di gioco originale. Possiamo andarci direttamente dalla mappa, e talvolta è sorprendente per noi chiederci se siamo nella mappa del DLC perché è perfettamente integrata con il resto dell’universo.

PxlBBQ: Puoi dirci di più su come si svilupperanno i contenuti end-game? Ci saranno cambiamenti al sistema Paragon? Ci sarà un aumento del level cap? Puoi dirci di più sul nuovo dungeon “Dark Citadel” o su altri tipi di contenuti stimolanti per giocatori esperti?

AH e BG: Innanzitutto, il sistema Paragon è già stato perfezionato per consentire una maggiore flessibilità. Sarà possibile scegliere nuove opzioni per arricchire la profondità delle possibilità costruttive. Tuttavia, queste nuove opzioni sono state progettate tenendo presente che non dovrebbero causare troppa complessità ai giocatori.

AH e BG: Quindi, il nuovo dungeon “Dark Citadel” è secondo noi il primo vero dungeon cooperativo di fine gioco. Lo abbiamo capito osservando le diverse tipologie di giocatori attivi in ​​Diablo IV. Abbiamo notato che è aumentata soprattutto la categoria dei giocatori cooperativi con gli amici. Questo tipo di dungeon si rivolge principalmente a loro. Questo dungeon sarà molto difficile e potrà essere completato da 2 a 4 giocatori. Tieni presente che il dungeon The Dark Citadel è progettato per essere completato da 4 persone ed è ovviamente facoltativo ma sarà un’ottima fonte di rafforzamento.

AH & BG: Per migliorare l’accessibilità a questo tipo di dungeon complessi, è stato implementato un sistema di “Ricerca gruppi”. Ciò sarà particolarmente utile per attaccare la Cittadella Oscura, ma tieni presente che questo sistema creerà anche combo e accederà a qualsiasi altro dungeon/contenuto nel gioco originale.

PxlBBQ: Quali sono i dettagli della nuova classe Spiritborn? Qual è il suo archetipo? Quali sono le sinergie con le altre classi e quali build divertenti consigliate?

A.H. e B.J.: Siamo partiti dal desiderio di andare in una direzione in cui altre classi non erano ancora andate, ovvero le arti marziali. Questa classe opererà su un sistema combo e sarà costantemente impegnata in attacchi corpo a corpo o corsa. Il “flusso” di questo personaggio sarà unico rispetto agli altri. Inoltre, un nuovo tipo di arma è stato sviluppato appositamente per Soulborn.

A.B.J.: L’aspetto “spirituale” del nato dall’anima dipende dalla comunione con gli spiriti custodi. Questa classe potrà utilizzare i poteri di 4 diversi animali guardiani: Gorilla (difensivo), giaguaro (aggressivo), millepiedi (manipolazione passiva) e aquila (agilità). I giocatori avranno l’opportunità di creare una build ibrida che combina i poteri di diversi Guardiani.

AH: Mi piace particolarmente la combinazione di Eagle e Jaguar per una maggiore mobilità e una grande potenza di colpo.

BG: Raccomando la combinazione Centipede e Jaguar per il lato offensivo con danni da veleno DOT per il Centipede

Nota dell’editore: durante la demo sulla piattaforma pubblica, abbiamo potuto giocare per 20 minuti con un sensitivo concentrato al 100% sui millepiedi, ed è davvero impressionante evocare questo animale che infligge ingenti danni a un gruppo di mostri applicando effetti di veleno. Tuttavia, il tempo di riutilizzo è piuttosto lungo, quindi dovrai rimanere un po’ mobile mentre aspetti che si riattivi utilizzando, ad esempio, l’abilità Dive/Teleport.

PxlBBQ: Puoi fornire qualche indizio riguardo al tema o al contenuto della prossima sesta stagione?

AH e BG: Bel tentativo… Ci piacerebbe poterti dire di più ma non è ancora consentito. Sappiate che questa sarà una stagione che offrirà importanti aggiornamenti, con i propri contenuti che saranno gratuiti per tutti i giocatori del gioco originale.

Il concetto principale di questa nuova stagione sarà la progressione e l’accessibilità per consentire ai giocatori di godersi i suoi contenuti più rapidamente.

Tieni inoltre presente che imparerai di più sulla Stagione 6 durante il PTR che si svolgerà il 29 agosto.

Nota dell’editore: per quelli dietro, eccolo qui https://news.blizzard.com/en-us/diablo4/24130174/join-our-2-0-ptr-campfire-chat

PxlBBQ: Sono previsti aggiustamenti riguardo al budget per evitare restrizioni eccessive e consentire una maggiore flessibilità nelle operazioni di costruzione efficienti?

AH e BG: ogni stagione introduce nuovi oggetti unici e leggendari basati su ciò che è stato notato come parte del meta delle stagioni precedenti. Le modifiche al sistema Paragon consentiranno anche una maggiore flessibilità di costruzione e dovrebbero consentire al meta di evolversi; Non ci sarà una sola opzione “buona” possibile. Inoltre, la Nave dell’Odio introdurrà una nuova abilità attiva e una nuova abilità passiva per ogni classe di personaggio; Ciò si applicherà anche ai giocatori che hanno solo il gioco originale.

Le parole chiave per noi in questa stagione sono armonia ed equilibrio. Anche il nuovo capitolo è stato progettato pensando a questi concetti. Tuttavia, dovresti tenere presente che le sensazioni di giocare con una classe possono variare notevolmente tra due stagioni.

PxlBBQ: In conclusione, vorremmo sapere qual è il tuo capitolo preferito e la struttura di tutti i capitoli?

B.J.: Mi è sempre piaciuto giocare a Barbare e girare in tutte le direzioni (Nota dell’editore: anche il nostro amico Mr. Sentillant è un esperto di volteggiare e volteggiare)

AH: Mi piace molto il capitolo Rogue che mi ricorda Blade Dancer. Dall’aggiornamento della quinta stagione, mi è piaciuto particolarmente il design basato su Flurry che ti consente di saltare davvero sullo schermo.

Nota finale: grazie al mio amico Scintilant per avermi aiutato a scrivere le domande. Mille grazie a DayOne MPM e a Blizzard per averci permesso di fare questa intervista e per gli elogi che abbiamo ricevuto.

Per ulteriori informazioni sul DLC e sulla Stagione 6, non dimenticare di guardare il PTR il 29 agosto: https://news.blizzard.com/en-us/diablo4/24130174/join-our-2-0-ptr-campfire-chat

Articoli simili