Criptovalute: anatomia di una carneficina

Tutte le criptovalute hanno perso valore negli ultimi giorni. Un movimento per le sue dimensioni segna l’ora più buia nella storia del bitcoin, ma le sue singolarità possono renderlo un episodio particolarmente doloroso per l’economia.

essi Duecento miliardi di dollari È andato in fumo in 24 ore, calcolato giovedì 12 maggio CoinMarketCap, che traccia lo sviluppo delle criptovalute. Quest’ultimo sta attualmente attraversando una zona di turbolenza molto forte, registrando perdite ricorrenti che sembrano infinite.

La Bitcoin Queen è passata da un valore di quasi $ 60.000 a bitcoin alla fine del 2021, a un valore di poco più di $ 30.000 venerdì 13 maggio. Lo stesso per tutte queste monete immateriali la cui capitalizzazione totale è stata dimezzata nello stesso periodo.

Dai la colpa alla Fed

“Per chiunque sia in preda al panico, ecco un elenco di numeri di telefono per i servizi di supporto morale”, recita uno dei tanti Sottoforum di criptovaluta sul popolare sito della community Reddit.

“C’è chiaramente una catastrofe attualmente nel settore”, ammette Natalie Jansson, economista e specialista in criptovalute presso la Neoma Business School. Ma questa non è la prima volta che i prezzi sono diminuiti drasticamente prima di salire generalmente al settimo della commissione di mercato azionario. Così, appena un anno fa, “nello stesso periodo, bitcoin ha perso”. 50% del suo valore dopo la decisione della Cina Per limitare l’uso di questa valuta”, afferma questo esperto.

Osserva che ciascuna di queste brutali correzioni dei prezzi aveva una “ragionevole ragione per cui si verificassero”, sia che si trattasse di una decisione politica di Pechino o di una reazione negativa provocata da molti investitori come è successo durante il primo “inverno delle criptovalute”, nel 2017.

La discesa all’inferno nel 2022 non fa eccezione a questa regola. Questa volta sarà la Federal Reserve statunitense al comando. Le criptovalute, infatti, stanno reagendo come il resto dei titoli tecnologici che hanno avuto un inizio anno disastroso a causa di una decisione La Federal Reserve americana alza i tassi di interesse.

Natalie Jansson riassume: “Quando i tassi di interesse aumentano, gli investimenti a basso rischio che si basano su questi tassi, come le obbligazioni, generano rendimenti più elevati, il che può portare gli investitori ad abbandonare gli investimenti a rischio più elevato come le criptovalute”.

Ma per molti versi, il grande calo del bitcoin è anche fuori dall’ordinario per i tradizionali effetti yo-yo della valuta. Primo, perché la Fed non ha finito di aumentare i tassi di interesse. Continuerà a farlo finché lo riterrà necessario per combattere l’inflazione. A differenza delle crisi precedenti, questo non è un evento occasionale a cui gli investitori devono semplicemente adattarsi e quindi consentire al prezzo di Bitcoin di rimbalzare a nuovi massimi. La tendenza al ribasso questa volta potrebbe durare più a lungo e diventare più profonda.

Tera, la stablecoin che destabilizza tutto

Inoltre, c’è una crisi nella crisi. Una parte importante dell’intero ecosistema sta cominciando a fallire. “Le turbolenze crittografiche di Terra hanno accelerato il calo dei prezzi”, afferma Natalie Jansson.

Di cosa si tratta? Tera cosa siamo chiama stablecoin, ovvero una criptovaluta il cui prezzo è (quasi) lo stesso, a differenza della stragrande maggioranza dei suoi pari. È anche uno dei più grandi, dietro Tether, che vale 80 miliardi di dollari. Queste stablecoin ottengono questo obiettivo generalmente ancorandole a una valuta “reale”, come il dollaro.

Per Terra è un po’ diverso: non è legato a un’altra valuta ma è un algoritmo complesso che assicura che il suo percorso non devii da 1 tera = $1…. teoricamente.

In pratica, il prezzo di questa stablecoin è sceso a quasi 20 centesimi ad inizio settimana. Evento senza precedenti legato al mistero: “I depositi di Terra sulla piattaforma principale legata a questa criptovaluta sono aumentati venerdì 6 maggio da $ 14 miliardi a $ 9 miliardi, senza che fosse chiaro che tutto questo denaro fosse stato ritirato”, osserva Natalie Janson.

Ma chiunque sia il colpevole: gli investitori lo hanno visto come un segno che qualcosa non andava nel regno di questa stablecoin. Poi hanno iniziato a scaricare anche Terra, accelerando la caduta di questa criptovaluta.

Poi abbiamo iniziato Parliamo del momento stabile di “Lehman Brother”., riferendosi al crollo di Lehman Brother Bank nel 2008 che ha portato a successivi fallimenti di altre istituzioni. Sembra anche che il fenomeno del contagio abbia iniziato a prendere piede nel mondo delle criptovalute, poiché giovedì 12 maggio Tether ha perso brevemente la parità con il dollaro.

La prima crisi nell’era della democratizzazione della criptovaluta

Per l’ecosistema nel suo insieme, i guasti in queste stablecoin possono essere fatali. Infatti, gli scambi di criptovaluta verso una valuta come il dollaro o l’euro il più delle volte passano prima attraverso una stablecoin. È una sorta di broker che rassicura tutti fornendo stabilità.

Se nessuno si fida di Terra, Tether e altri, c’è il rischio di fermare le transazioni nel mercato delle criptovalute, che però vale 1.300 miliardi di dollari e in cui investono fondi pensione, le più grandi banche e perfetti geek. Ironia della sorte, questo è uno dei rischi sistemici per il settore a cui si riferiva Il Global Financial Stability Board in un rapporto pubblicato nel febbraio 2022.

Infine, questa crisi non ha precedenti in termini di entità delle perdite per gli esseri umani comuni. Questo è il primo calo di prezzo nell’era della “democratizzazione delle criptovalute”, assicura Natalie Jansson. Due o tre anni fa, gli addetti ai lavori hanno investito solo in questo tipo di asset. Oggi, i forum di Reddit e la maggior parte degli articoli che parlano di questa primavera assassina di Bitcoin sono pieni di testimonianze di individui che “hanno perso tutti i risparmi di una vita”.

Un fatto triste spiegato Corsa al mercato azionario da parte dei piccoli investitori Domenica durante la pandemia. Spesso giovani e molto connessi, si rivolgono spesso alle criptovalute, che sembrano portare avanti progetti ambiziosi offrendo tassi di interesse molto interessanti.

“Oggi c’è un gran numero di studenti che hanno investito in questi beni per pagare parte dei loro studi”, afferma Natalie Jansson. Per loro, il mondo intero è minacciato di collasso con questa crisi.