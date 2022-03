La principessa Märtha Louise cambia idea per la prima apparizione al cinema

La principessa Märtha Louise de Norvège a assisté cette semaine à l’avant-première de la comédie norvégienne Lange Flate Ballær 3. La fille du roi Harald V fait une apparition dans ce film où elle interprète le rôle d’une camionneuse. Pour camper son personnage, la princesse a dû subir quelques transforms physiques.

Lire italiane: Shaman Durek combina la principessa Märtha Louise avec des bijoux e diamant pour son anniversaire

La principessa Märtha Louise joue dans il film Lange Flate Ballær 3

La principessa Märtha Louise de Norvège si trova nell’affiche de Lange Flate Ballær 3. Le premier volet de film comique est sorti en 2006. L’histoire est celle d’un groupe de copains un peu rustres quittent pour la premiere fois leur pays pour rejoindre l’Allemagne, où se déroule la Coupe du monde de football.

Le deuxième volet du film est totalement déjanté, lorsqu’on retrouve les six comparses qui sont les seuls à pouvoir faire éviter une guerre nucléaire. Enfin, le troisième volet, qui sortira ce 1e avril, est un road movie en caravane, qui suit le groupe d’amis empêtré dans une histoire de trafic d’alcool de contrebande en Lituanie.

Lire italiane: Foto ufficiali della principessa Märtha Louise de Norvège pour ses 50 ans

Un nouveau nez pour la camionneuse campée par la princesse

La principessa Märtha Louise de Norvège, 50 ans, a été approchée pour jouer un rôle dans ce film, dont l’avant-première a eu lieu ce jeudi. La fille du roi de Norvège était ravie de pouvoir faire ses débuts au cinéma même si le tournage n’a pas eu lieu à Los Angeles, ville du cinéma où vit son compagnon, Shaman Durek. C’est bien en Norvège, dans une production locale que la princesse a vécu son premier tournage en tant qu’actrice.

C’est dans le rôle d’une camionneuse qu’on peut l’apercevoir dans une scène de ce film. Il ne s’agit pas vraiment d’un rôle de composition puisque la princesse a déjà expliqué qu’elle avait una vera passione per i camion et qu’elle possédait son permis camion. Elle conduit elle-même les camions qui transportent ses chevaux ou celui de sa fille, Emma Tallulah Behn, lorsqu’elle concourt dans des compétitions aux quatre coins du pays et à l’étranger.

Sur son compte Instagram, la principessa Märtha Louise a posté des photos de son « nouveau nez » Pour camper ce personnage, la princesse a dû subir une transformation physique. Une prothèse en silicone a été fabriquée pour lui ajouter une bosse sur le nez.

Lire italiane: La principessa Märtha Louise devia la star de sa propre série de docu-réalité

Sous la pubblicazione, les fans de la princesse se sont demandé pourquoi le réalisateur du film Lange Flate Ballær 3 avait souhaité modificatore l’apparence de Märtha Louise. Elle a répondu à cette question en expliquant: «Ils ne voulaient pas que le public sache que c’est moi». Elle apparaît dans une scène où elle asperge de spray lacrymogène au poivre l’un des personnages principaux qui est confus et s’interroge sur sa véritable identité car elle aurait une ressemblance avec unee some princesse…