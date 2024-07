Come la villa di Nestor Martin è risorta dalle ceneri: “Non era deserta, ma era proprio come tale”

Nel villaggio di Cherrière, vicino all’affidabile Vrécy-sur-Semois, alcuni parlano di questo grandioso edificio d’ispirazione mussanese-ardenne come della dimora di Nestor Martin, altri della Casa dei Chaudois, dal nome delle due illustri famiglie che l’hanno abitato . Come seconda residenza.

Famiglie numerose e spirito da resort

Il primo, di Saint-Hubert, avrebbe dovuto essere costruito alla fine del XIX secolo sul terreno di un’antica fattoria situata a poche centinaia di metri da un’ansa di Sémois. Anche con alcuni materiali, se torniamo alla base in scisto, che è sormontata da una parte coperta, conferisce all’insieme un aspetto pittoresco e borghese. Nestor Martin, la cui specialità era questa, vi aveva installato, o così si potrebbe pensare, stufe e altri apparecchi per il riscaldamento. Se non nelle quattordici camere da letto, almeno nei due soggiorni e nei due bagni.

Le otto camere da letto e diversi bagni con doccia sono arredati in modo semplice ma confortevole. ©Manoir Nestor

La seconda famiglia, di Bruxelles, che allora dirigeva una fabbrica di tessuti artistici che portava il suo nome, lo acquistò negli anni ’20 e lo conservò per più di 50 anni. È anche possibile credere che l’abbiano rinnovato, aggiornato e ridisegnato. Nello stesso stile regionale mosano, dove i pannelli si intrecciano con travi di quercia.

Mercati locativi e nuove costruzioni a Namur: le crisi successive hanno cambiato la situazione

Tra i due c’era il dottor Denoncin, radiologo, legato alla famiglia Martins. E dopo di loro vennero i La Fontaine e gli industriali di Bruxelles.

Non sappiamo davvero di più. Tutti però vi hanno investito come residenza per le vacanze.

ricordi d’infanzia

“Ero un bambino, Ricorda Alain Willem (73 anni), consigliere comunale di CressierePer me era la “Chadwar House”. Venivano ogni fine settimana. Lui era sulla sua Aston Martin, lei era sul treno perché aveva mal di schiena. In realtà è stato mio padre ad andarla a prendere alla stazione. Stavano facendo la spesa al negozio di alimentari del villaggio gestito da mia madre e, quando dimenticavano qualcosa, ero io a mandarglielo a prendere.“I suoi ricordi si fermano alla cucina, con le sue pareti decorate con ceramiche.

Una generazione dopo, questa casa ospitava anche un altro bambino del villaggio. Per Karl Roman (40), che aveva trascorso le vacanze a Cressaire fin da giovane, era “la casa di La Fontaine”. “Lussuoso, come un castello”, lui ricorda. Dove, mentre giocava con i bambini di casa, si avventurava nei salotti e nei giardini, passando per il grande androne di cerimonia.

Tre anni fa gli abitanti di La Fontaine chiamarono Carl Roman non in ricordo di quei giorni estivi, ma perché lo conoscevano nel settore dello sviluppo immobiliare, presso Ecop, una start-up specializzata in progetti edili. Devo dire che la loro casa d’infanzia, messa in vendita nel 2020, non ha attirato molti estimatori: è troppo grande (circa 700 metri quadrati), difficilmente frazionabile, allo stato originale… e piantumata su un enorme appezzamento di terreno. . Di acquisto in acquisto, la famiglia ha effettivamente riunito i trenta appezzamenti di terreno sottostanti, verso gli stagni, per creare una tenuta di quattro ettari in un unico appezzamento.

peccato “La casa non era abbandonata, ma quando ho visto le sue condizioni due anni dopo che era stata messa in vendita, era proprio così. Il giardino sembrava un cespuglio.”

Non c’è alcun disturbo evidente

“Vedendola, la magia ha funzionato.” Carl Roman dice. “Abbiamo amato il fascino del luogo e volevamo preservarlo.”Lo conferma il suo compagno Milan Harc (35 anni). Il contratto di acquisto è stato firmato nell’ottobre 2022. È stato rapidamente ottenuto il permesso di costruire confermando il cambio d’uso in una casa con otto camere da letto e otto bagni con doccia. “Questo perché non abbiamo suddiviso la proprietà in più appartamenti, non abbiamo modificato la struttura, non abbiamo praticato nuovi fori e abbiamo preservato quanti più elementi antichi possibile”. I lavori sono iniziati nel gennaio 2023 e saranno completati nel marzo di quest’anno.

Tuttavia, il processo di ristrutturazione non è stato così semplice, poiché Milan Hark si è completamente immerso, pagando la dependance per prendersi cura lui stesso del giardino. “La casa non era abbandonata, ma quando vide il suo stato, due anni dopo la messa in vendita, vide proprio così. Il giardino sembrava un cespuglio. Le piante avevano divorato i vialetti. Il giallo della facciata era marrone e l’interno puzzava di umido.”

I lavori pesanti al piano terra non hanno affatto deturpato il luogo, anzi. “Per noi era chiaro: non potevamo distruggere queste decorazioni che ci avevano deliziato durante le nostre numerose visite, Milan Hark continua. A prima vista, potresti pensare che abbiamo semplicemente ridipinto le pareti e ravvivato la lavorazione del legno. Tuttavia, erano stati installati nuovi impianti di riscaldamento ed elettrici, ma erano nascosti dietro i battiscopa e nei pavimenti. “È stato un lavoro noioso, a lungo termine, con fastidiose complicazioni.”

I soggiorni sono decorati con legno, così come la scala illuminata realizzata da Milan Hark. ©Manoir Nestor

Per scopi turistici

Aux étages, al contrario, la modernità all’inizio della giornata, bannissant large-mère e villas-garde-robes au profitte di una lettera in una casa confortevole e di un letto da esterno, accessori con una cassettiera, come Mirror. “Le camere erano grandi e siamo riusciti a inserirle in bagni con doccia di buone dimensioniContinua Karl Roman. Raramente modifichiamo le pareti divisorie. Siamo riusciti a mantenere anche le vecchie porte. Per distinguerli, quelli dei bagni sono stati dipinti.

Perché castelli, palazzi e grandi tenute sono una parte separata del mercato del lusso: ‘C’è una certa libertà’

La mansarda è stata trasformata in un locale polivalente. La facciata è stata ridipinta con una tonalità più chiara. La piscina è stata aperta di recente. Seguirà la pista di bocce. Il campo da tennis dovrebbe essere rinnovato l’anno prossimo. Proprio come installare stazioni di ricarica e illuminazione nei parcheggi.

Ritornarono alle origini della proprietà chiamandola “Manoir Nestor”. “Il termine castello era arrogante. Il termine villa o residenza le era inappropriato. Un palazzo si adattava perfettamente alle sue lavorazioni in legno, alla sua grande scalinata e al suo spirito familiare…”Dettagli Milano. “Non ci sbagliavamo: il posto non è solo ‘Manoir Nestor’ su booking.com o Airbnb, è diventato di nuovo tale per la gente del posto.”Carlo sorrise.

I soggiorni sono decorati con legno, così come la scala illuminata realizzata da Milan Hark. ©Manoir Nestor

Il pubblico lo ha capito così bene che lo affitta, nei fine settimana, per riunioni di famiglia o di amici (che rappresentano fino al 70% dell’occupazione) e, in alcune settimane, da PMI nell’ambito del team building. “Quest’anno ci mettiamo un po’ alla prova. Concludono. Ma l’anno prossimo, quando avremo più visibilità e più recensioni sui siti che ci commercializzano, passeremo senza dubbio alle mezze settimane e alle settimane intere”.

Buono a sapersi

Secondo il Comitato Generale del Turismo (CGT), la Vallonia dispone di 2.339 ostelli, 401 camere e 486 alberghi. L’alloggio ha ricevuto il riconoscimento dalla CGT o si è dichiarato alla CGT il 31 dicembre 2022. Tuttavia, secondo la CGT, “Nella provincia dell’Hainaut, gli ostelli e le camere degli ospiti rappresentano la quota maggiore e una parte importante dell’offerta di alloggio. È il contrario nel Brabante Vallone.” .Comuni dove sono più numerosi? Derby, Bouillon, Vimes, Vrécy-sur-Sémois e Malmedy determina che tra il 2019 e il 2022, sulla scia del Covid, si registra un aumento. nell’offerta (+20%) sia nel numero degli alloggi che nel numero dei posti letto.

Per regolamentare questo mercato e preservare la qualità della vita dei residenti locali, la Regione Vallonia ha attuato due riforme. La prima, entrata in vigore a metà del 2022, prevede che qualsiasi titolare di struttura ricettiva che fornisca biancheria da letto, da bagno o da colazione sia assoggettato all’IVA.

La seconda riforma, entrata in vigore il 30 gennaio 2023, prevede il permesso di costruire per realizzare strutture ricettive turistiche su un edificio esistente, anche in via occasionale. Non sono interessate dal decreto le pensioni, cioè quelle in cui vivono i proprietari, se il loro numero di camere è inferiore a sei. A partire da sei camere prevalgono le regole del settore alberghiero.

Serie estiva: Locanda, Storia

Non c’è bisogno di andare fino ai confini della terra per vivere un’esperienza esotica! Negli ultimi anni, sulla scia della pandemia di coronavirus, la permanenza dei belgi in Belgio è aumentata. Un buon motivo per dare una rapida occhiata agli hotel e agli alloggi in Vallonia. Per scoprire avventure imprenditoriali, svelare luoghi insoliti, raccontare la storia nascosta dietro le stanze di una casa di famiglia, di un eco-lodge, di una botte ai piedi del vigneto, ecc. A due passi da noi…

Lunedi : Nidi palustri, Seni

Martedì: Aparolodge, Hanout

Mercoledì : Villa Monceau, Otigny Louvain-la-Neuve

Giovedì : Dominio di Beaumont, Encourt

Venerdì : Fattoria Hors-Champs, Gembloux