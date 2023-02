Questa piccola auto elettrica per meno di 12.000 euro viene consegnata in un kit assemblato a casa!

Citroën AMI, Microlino o anche XEV YOYO: le piccole city car arrivano a frotte per conquistare i nostri centri urbani. Ma questi sembrano pachidermi accanto a Peel P. 50: questa fetta di città è lunga 1,37 me larga solo 99 cm! o meno di un grande metro rispetto ai suoi suddetti concorrenti.

Di conseguenza, il modesto motore da 2 kW della versione E.50 le consente di raggiungere i 50 km/h, mentre la più potente versione E.50 turbo con il motore da 5,8 kW consente punte fino a 80 km/h. L’autonomia è dichiarata rispettivamente a 80 e 128 km. Si noti che è disponibile anche una versione a benzina da 125 cc.

Tre le varianti di carrozzeria proposte: la classica carrozzeria chiusa, la cabriolet, oppure l’originale “bolla” denominata Trident, con la capote completamente vetrata.

Carrozzeria e interni sono personalizzabili. © Motori Pendline

In gruppo (o no)!

Oltre ad offrire spazio per un solo passeggero (senza bagagli), il Peel P50 ha il vantaggio soprattutto di poter essere consegnato come kit fai da te. Secondo il produttore, bisognerebbe accumulare una cinquantina di ore prima di percorrere le strade al volante di questa strana macchina. Ciò ti costerà circa € 11.800 (£ 10.379) per la “coupé” E.50 e € 5.300 per la decappottabile.

non brillante? Nessun problema, la P. 50 può essere consegnata anche completamente montata. Contando da € 16.000 a poco più di € 19.500 a seconda della carrozzeria scelta. È anche l’unica opzione di carrozzeria Trident offerta, per un assegno di 18.300 euro. Tieni presente che questi prezzi sono forniti a titolo indicativo e che se decidi di effettuare un ordine sul sito ufficiale del produttore britannico, verranno aggiunti dazi doganali.

La P.50 è senza dubbio l’auto più piccola del mondo! © Motori Pendline

Immortalato da Top Gear

L’aspetto retrò incontaminato ti metterà all’orecchio: questa pagina 50 è davvero una riproduzione di un’auto storica. La P50 originale (notare il punto negativo), con il suo motore monocilindrico da 49 cc, fu prodotta in 49 esemplari tra il 1962 e il 1965. Una rarità che ha portato a uno degli episodi più iconici della serie britannica Top Gear, con Jeremy Clarkson che chiama lui stesso il cuore degli uffici BP C al volante. Video per un re (re) vedi sotto.