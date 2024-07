Come i gruppi di estrema destra si sono rimodellati

Più numerosi, ma più divisi. Le elezioni europee, tenutesi sabato 8 giugno e domenica 9 giugno, hanno permesso all’estrema destra di guadagnare terreno nell’Unione Europea. I partiti ultraconservatori, come il Raggruppamento Nazionale per la Francia, il PiS (Polonia), Fratelli d’Italia (Italia) e l’AfD (Germania), insieme hanno ottenuto più seggi rispetto alla legislatura precedente. Ma le divisioni sono emerse nel corso della campagna e si sono concretizzate nella formazione di tre gruppi distinti nella sessione di medio termine rispetto ai due gruppi fino ad allora. L’ultima: il partito di estrema destra Alternativa per la Germania ha annunciato di aver formato, mercoledì 10 luglio, un nuovo gruppo chiamato “Europa degli Stati sovrani”. France Info fa il punto sui tre gruppi di estrema destra al Parlamento europeo, a pochi giorni dalla prima sessione plenaria dal 16 al 19 luglio a Strasburgo.

Gruppo “Patrioti per l’Europa”.

Si tratta di un gruppo nuovo, nato dopo le elezioni europee di giugno. Il partito “Patrioti per l’Europa” conta 84 deputati al Parlamento europeo, soprattutto del Raggruppamento Nazionale e del partito Fidesz, guidato dal primo ministro ungherese Viktor Orbán. È quindi la terza forza nel Parlamento europeo, dietro al Parlamento europeo di destra (PPE) e ai socialdemocratici (S&D). Il leader del partito di estrema destra francese, Jordan Bardella, assumerà la presidenza. Tra i suoi sei vice c’è anche una figura molto controversa: il generale italiano Roberto Fanacci, ammiratore di Mussolini, sospeso dal servizio militare a febbraio dopo aver pubblicato un libro razzista e omofobo.

I rappresentanti del Partito Nazionale per l’Europa appartengono a 12 nazionalità, e il Fronte Nazionale rappresenta il contingente più numeroso, comprendendo una trentina di eletti, contro una decina di Fidesz. Il 30 giugno Viktor Orban ha rivelato la sua intenzione di formare questo gruppo parlamentare, in coordinamento con il partito di estrema destra austriaco FPÖ e il movimento dell’ex primo ministro ceco Andrej Babis. Il leader nazionalista ungherese ha poi cercato di far sentire le sue posizioni: Contro il sostegno militare all’Ucraina – Viktor Orban si è recato di recente a Mosca – Contro il sostegno militare all’Ucraina – Viktor Orban si è recato di recente a Mosca – Contro “Immigrazione illegale”l “famiglia tradizionale”. Così i funzionari eletti della RN entrano nel gruppo “È molto chiaro che lei è anti-UE, non pro-Putin”.è stato sintetizzato martedì sul sito franceinfo da Erwan Lecour, sociologo specializzato nell’estrema destra.

Ad esso si sono uniti il ​​Partito della Libertà olandese di Geert Wilders, il Movimento Chiga portoghese, lo spagnolo Vox, il Partito popolare danese, il Partito indipendentista fiammingo Vlaams Belang, oltre a due piccoli partiti greci e lettoni. Anche l’Associazione italiana Matteo Salvini (otto eletti) ha concluso lunedì la sua partecipazione alla nuova alleanza, secondo quanto ha dichiarato. “Fondamentale nel cambiare il futuro dell’Europa”.

Questa iniziativa ha suscitato forte rabbia a Bruxelles, mentre l’Ungheria detiene la presidenza di turno dell’Unione Europea dal 1° luglio. “L’alleanza tra le forze pro-Putin e quelle di estrema destra è un regalo a Mosca e mira a destabilizzare la democrazia europea. Forse dovrebbero essere chiamati ‘patrioti russi’”.Lo ha denunciato Thierry Reintke, leader dei verdi.

Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei

Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei è stato creato nel 2009. Fino ad allora contava 69 deputati al Parlamento Europeo. Attualmente contano 78 membri. Tra loro c’è Fratelli d’Italia del primo ministro italiano di estrema destra, Giorgia Meloni. Ci sono anche quattro francesi: Marion Maréchal, Guillaume Peltier, Laurence Trochu e Nicolas Bay, tutti eletti con l’etichetta Redemption ma esclusi dal partito di Eric Zemmour dopo le elezioni europee.

Le posizioni del gruppo sono più allineate di quelle degli altri due gruppi, ed è un forte sostenitore del sostegno militare all’Ucraina. Da quando è salita al potere nell’ottobre del 2022, Giorgia Meloni ha già cercato di presentarsi come l’unica figura in grado di unificare i diritti europei. Allo stesso tempo, da pragmatica, ha messo a tacere il suo precedente euroscetticismo, ha sostenuto l’Ucraina nonostante l’opinione pubblica divisa e ha collaborato con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, contribuendo a rassicurare i suoi interlocutori.

Ma il suo gruppo è uscito debole dalle elezioni europee. Mentre sperava di diventare la terza forza politica in Parlamento e influenzare la distribuzione delle posizioni chiave nell’Unione Europea, il suo vecchio alleato Viktor Orbán ha rubato i riflettori con il suo nuovo gruppo. e la sua posizione in classifica.

Comunità europea degli Stati sovrani

Questa è l’ultima creazione. Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania ha annunciato di aver formato un gruppo al Parlamento europeo chiamato Europa degli Stati sovrani. Comprende 25 deputati al Parlamento europeo Sito del ParlamentoProvenienti da otto paesi. I suoi copresidenti sono Rene Ost, del partito Alternativa per la Germania, e Stanisław Tiszka, della Federazione polacca di estrema destra. La creazione del gruppo fa seguito all’esclusione dell’AfD dal gruppo Identità e Democrazia durante la precedente legislatura: i suoi deputati erano stati espulsi dal Fronte Nazionale a causa di vari scandali (tra gli altri, sospetti sulla vicinanza con Cina e Russia). . Pertanto, il gruppo identitario è scomparso e i suoi ex membri si sono uniti ad altri gruppi.

Secondo un comunicato stampa di René Ost, tra i 25 deputati al Parlamento europeo provenienti da Stati sovrani europei, l’AfD costituisce il blocco più numeroso, con 14 eletti. Si siederanno con tre funzionari eletti del partito bulgaro Vasrachdan e tre del partito polacco Confederaja. Poi arrivano l’eletto ceco del Partito socialdemocratico, lo slovacco della Repubblika, il lituano di estrema destra e l’eletto ungherese senza alcuna affiliazione politica. Del gruppo fa parte anche un’eletta francese: Sarah Knafo (Reconquete), vicina a Eric Zemmour, uno dei tre vicepresidenti.