Ciclismo. Giro del Belgio – Itinerario, Profili, Preferiti… Giro della Basilese Belga N° 93

IL Giro della Basilese in Belgio Ritorna questa settimana per la 93a edizione che promette di essere ancora emozionante e sorprendente da mercoledì 12 giugno a domenica 16 giugno! SSpesso preferito a Standard del Delfinato E dentro Giro in Svizzera Dai migliori corridori che considerano questo l’evento ideale per prepararsi allo sprint Giro di FranciaM Un vero e proprio giro ciclistico del Belgio, disputato in cinque giorni, toccherà le tre regioni della pianura e dovrà, ancora una volta, prevedere un ciclista al completo, come avvenne l’anno scorso con Triumph Matteo van der Poel (Alpecin disoninc). uomini pagI partecipanti devono avere tre possibilità di vincere (passaggi 2,3 e 5). La classifica generale verrà decisa nella cronometro individuale di 12 km di apertura A Beringen, quindi Nella quarta tappa, la tradizionale tappa regina con un circuito molto collinoso intorno alla città di Derby.

MVDP non difenderà il suo titolo al Giro del Belgio 2024

Ehrenskjöld, Herigodts, Cossenfroy… Chi succederà a Mathieu van der Poel?

Come annunciato, il campo dei corridori è molto nutrito e promette sprint di alto livello durante le finali dei gironi. Valgono quattro assi Grande anello Sarà all’inizio Jasper Philipsen (albesin-disioninc), Olaf Coy (Team Visma | Noleggio Bici), Tim Merlier (Soudal Rapid Step) et al Fabio Jacobsen (team dsm-firmenich PostNL), senza dimenticare Tryben Thijsen (Intermarche-wante), Jason Tyson (Energia totale) o Luca Mozzato (ARKEA-B&B Hotel). Se alcuni di loro, che sono anche ottimi corridori classici, riusciranno a unirsi alla lotta per la generale, la vittoria finale dovrà andare ad un corridore più completo, soprattutto per ragioni di tempo.

Un impressionante vincitore dell’edizione 2023 e secondo classificato Mfdb – Chi non sarà presente per difendere il suo titolo – Søren Werenskjöld È il favorito all’interno della squadra Navigazione Uno-X In pieno svolgimento che è anche affidabile Jonas Abrahamson et al Rasmus Teller. Oltre a questo formidabile trio di norvegesi vengono chiamati i principali contendenti per la carica di generale Benoît Cosnefroy (Decatlon AG2R La Mondial), Ron Herigodts (Intermarche-wante), Quentin Hermann, Gianni Vermeersch (albesin-disioninc), Jasper Stuyven, Mattia Vasek (viaggio a Liddell), Emiliano Guinier, Antonio Turgis (Energie totali), Casper Asgren (Passo veloce Soudal), Riley Sheehan (Israele-Premier Tech), Gino Berkmoz (Lotto Destiny)… Un elenco molto ampio che promette un rilascio molto titubante e aperto!

Le cinque tappe del Baloise Belgium Tour 2024:

Mercoledì 12 giugno – livello 1 : Beringen – Beringen / 12 km CLM individuale (Il primo corridore parte alle 14:00, l’ultimo corridore alle 16:45)

Giovedì 13 giugno – Seconda tappa: Merelbeke – Knokke-Heist /184,2 km (Partenza effettiva alle 13:00, arrivo intorno alle 17:00)

Venerdì 14 giugno – Passaggio 3: Turnhout – Scherpenheuvel Zechem /188,3 km (Partenza effettiva alle 12:40, arrivo intorno alle 16:54)

Sabato 15 giugno – Quarta tappa: Derby – Derby /177 km (Partenza effettiva alle 12:55, arrivo intorno alle 17:00)

Domenica 16 giugno – La quinta tappa: Bruxelles – Bruxelles /185,9 km (Partenza effettiva alle 13:05, arrivo intorno alle 16:56)

Menu iniziale: