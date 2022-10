Charleroi tra i 10 peggiori aeroporti d’Europa | Belgio

“Solo tre aeroporti ottengono meno di 3 stelle”, spiega Guus Wantia di vliegveldinfo.nl. “Questi sono Bordeaux (2,6), Heraklion (2,7) e Manchester (2,9). I primi 10 aeroporti d’Europa variano a seconda dei diversi aeroporti di tutto il continente. Hanno un buon punteggio per diversi motivi, tra cui l’architettura moderna, poche code e brevi distanze a piedi. Moderno parcheggio, buoni trasporti pubblici e personale cordiale. Aeroporti con connessione Wi-Fi veloce, servizi igienici puliti, prese di corrente adeguate e offerta di ristorazione molto varia.Zurigo, Atene, Porto, Smirne e Astana sono gli aeroporti più attraenti per i viaggiatori e classificati come i migliori in Europa”.

Nell’estate del 2022 la maggior parte delle misure contro il Covid-19 è stata annullata ed è tornato a viaggiare senza restrizioni in Europa. “La necessità di viaggiare era forte ei prezzi elevati non impedivano ai viaggiatori di prenotare i biglietti in massa”, spiega Guus Wantia. Ciò che aeroporti, compagnie aeree e viaggiatori non hanno preso in considerazione è la carenza di personale negli aeroporti e gli scioperi. In alcuni aeroporti europei (tra cui Schiphol, Eindhoven, Charleroi o Düsseldorf), questo ha portato a scene caotiche. Le lunghe code per i controlli di sicurezza erano più la regola che l’eccezione in questi aeroporti, impedendo a molti viaggiatori di prendere i loro voli”.