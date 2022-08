Cavallo crolla in mezzo alla strada mentre traina un carro (video)

Il cavallo del cavaliere della carrozza è crollato sulla strada mercoledì A Manhattan nell’ora di punta.

Come si può vedere dalle foto, il conducente del risciò colpisce l’animale fino a farlo rialzare. “Alzati! Alzati! Alzati! Forza, alzati!”scacciare. L’animale alla fine è rimasto per più di un’ora a terra.

L’Associazione per la protezione degli animali PETA condanna il maltrattamento dei cavalli da carrozza, soprattutto durante le ondate di caldo. “Non c’è posto per i cavalli nelle grandi città dove sono costantemente esposti ai pericoli delle auto, delle persone e delle intemperie”.

Secondo il sito web della metropolitana, l’unità a cavallo del dipartimento di polizia di New York (NYPD) è stata inviata sul posto dopo che un passante ansioso ha chiamato i servizi di emergenza. Inoltre, in un video surreale condiviso su Twitter, possiamo vedere gli agenti del NYPD mettere giù una situazione Il cavallo è a terra e versarvi sopra secchi di ghiaccio per raffreddare l’animale.

Pete Donohue, portavoce della Transportation Drivers’ Union, ha affermato che il veterinario che ha curato l’animale ha concluso che il cavallo in questione non era caduto a causa del calore, ma piuttosto perché soffriva di encefalite mialgica, una malattia causata dal parassita dell’animale. Il sistema nervoso centrale dei cavalli.

Nonostante questa affermazione, le associazioni puntano ancora il dito contro la pratica, dibattuta a New York da diversi anni. Anche Bill de Blasio, l’ex sindaco della città, ha tentato senza successo di vietarlo.

Ironia della sorte, dopo che il Ryder è stato spostato, il conducente del carro ha dovuto tirare indietro il carro lui stesso.