Olivier Giroud ostenta il suo italiano durante un’intervista a GQ (VIDEO).

Olivier Giroud sta concludendo un’ottima stagione con il Milan, vincendo il campionato italiano. Autore di una doppietta nell’ultima giornata decisiva per il titolo e onnipresente con i rossoneri, il Tricolore Internazionale cercherà di difendere lo scudetto con il club lombardo ma spera di vincere fino alla fine.Didier Deschamps non ha posto nella rosa della Francia Per andare a giocare il Mondiale che inizia in Qatar tra tre mesi. La Serie A riprende la sua franchigia questo fine settimana. Nel frattempo, l’attaccante ha mostrato le sue doti in italiano durante un’intervista a GQ.

Parla correntemente l’italiano in un anno

Olivier Giroud ha regalato a GQ France i suoi dieci oggetti e accessori più inseparabili: il suo kit per l’acconciatura, la Bibbia, i parastinchi, il tiramisù, il liquido per le lenti a contatto, i ramponi Puma, il caffè, un orologio Padek Philippe, le chiavi della sua BMW e, infine, un pallone . . Quando ha imparato brillantemente la lingua di Dante Alligieri che ha affascinato gli utenti di Internet.

L’ex attaccante di Arsenal e Chelsea faceva parte della squadra che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018 e può vantare un impressionante elenco di successi tra cui Champions League, Serie A, FA Cup, Europa League, Ligue 1 o Coupe. De la Ligue.

Andò al Milan (il suo club attuale), Chelsea, Arsenal, Montpellier, Tours, Istres o anche Grenoble.

Gli utenti di Internet reagiscono

Sui siti di social network, L’intervista di Olivier Giroud a Giroud e lo stato del suo italiano sono stati ampiamente commentati dagli utenti di Internet, il che ha sorpreso più di una persona.. Così abbiamo potuto leggere su Internet:

“È in Italia da un anno, non si può dire altro! Studi l’inglese da 10 anni e quando inizia l’anno scolastico rimani ancora perplesso quando il tuo insegnante ti chiede della tua vacanza… lol”

“Semplicità, umiltà, spirito combattivo… Congratulazioni Mr. Oliver Girod…”

”Certo che c’è un GQ italiano. Le persone scontrose che scrivono francese come me possono parlare in italiano per 10 minuti? Grazie Olivier per tutti i bei momenti…”

“L’unico giocatore francese che dice di essere cristiano, da calciatore, non è giusto, ma rispetto per te…”

”Le boss Olivier Giroud et quel niveau en Italian, molto bene, grazie mille…”

“Per 20 anni al PSG, Neymar non ha potuto salutare, per favore, grazie…”

“Alcuni devono imparare da questo e provare a parlare la lingua adatta a un nuovo club…”

“Giroud ha vinto tutto, è sottovalutato e come uomo, un gentiluomo…”

Questo sabato, il Milan ospita l’Udinese per aprire la sua stagione in Serie A.

Samp-Atalanta, Les-Inter e Monza-Torino sono le altre gare dell’anticipo di domenica.

Tomori rinnoverà con il Milan

Il campionato italiano riprende questo fine settimana, così come La Liga, mentre Ligue 1, Premier League e Bundesliga giocano la loro seconda giornata. La finestra di trasferimento è ancora rilevante.

A questo proposito e ancora per quanto riguarda il Milan, Fikayo Tomori sarà premiato dal club. Secondo Gazzetta dello SportIl difensore centrale dell’Inghilterra prolungherà il contratto di altri due anni, ovvero fino a giugno 2027. L’ex Chelsea ora guadagnerà 3 milioni di euro netti all’anno con i rossoneri. È impressionante dal suo arrivo nell’inverno del 2021, quindi sarà lì per difendere il titolo lombardo.

