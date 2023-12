Caroline Herschel, un'umile cacciatrice di comete e nebulose

In quattro immagini rendiamo omaggio ad esperti di astronomia poco conosciuti. il primo: Emilie du Chatelet, ovvero l'audace ambizione di una donna scientifica

Nel cielo notturno di dicembre sono diversi i corpi celesti che portano il suo nome: l'“Ammasso della Carolina” nella costellazione del Cane Maggiore all'orizzonte verso est, o la “Rosa della Carolina” nelle vicinanze di Cassiopea nel cuore della Terra. via Lattea. Questi due ammassi stellari furono scoperti nel 1783 dall'astronoma Caroline Herschel, il cui viaggio fu inseparabile da quello di suo fratello William Herschel, famoso per la scoperta del pianeta Urano, che è imparentato con il pianeta Urano. Pubblicò il suo catalogo nel 1786 Intitolato Catalogo di migliaia di nuove nebulose e ammassi stellari, firmato solo con il suo nome. Ma l'opera di consultazione non sarebbe stata pubblicata senza la partecipazione attiva e attenta di sua sorella.