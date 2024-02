Burnout, depressione e lutto… 4 leader che infrangono i tabù della salute mentale

Secondo la 12a scala dell’impronta umana e OpinionWayCresce il disagio psicologico dei lavoratori francesi: tocca il 48% dei dipendenti – di cui il 17% soffre di disagio grave. Ciò porta ad un aumento dell'affaticamento (32% a rischio, 12% a grave). I leader non si discostano da questo, anche se lo annunciano Essere sano (82%), la mancanza di visione economica, le difficoltà di vendita o di liquidità hanno aumentato il loro livello di stress: questo è stato il caso di un manager su due. Uno su tre ha riferito anche un aumento della stanchezza.

L'argomento sembra acquisire così tanta importanza che vengono create iniziative per esplorare e comprendere i problemi di salute mentale dei manager. Nel novembre 2023 è stata lanciata la prima cattedra di ricerca intitolata “Salute mentale delle PMI e dei manager delle PMI” in collaborazione tra Emlyon Business School e Malakoff Humanis. Come spiegare i momenti in cui la salute vacilla? Come tornare in carreggiata? Le risposte sono altamente individuali e spesso esaustive, come dimostrato dai quattro leader e imprenditori che hanno accettato di condividere le loro esperienze e la loro strategia di resilienza.

Julia Neal Pease (Teal): “Ho attivato i miei riflessi per aiutarmi a rimettermi in carreggiata”

Dopo aver perso una persona cara nel 2018, il co-fondatore e CEO di Teale, La prima piattaforma per la salute mentale Destinato ai dipendenti e alle aziende, vide un periodo di profondo lutto. “In quel momento ho attivato dei riflessi che mi hanno aiutato a rimettermi in carreggiata: ho consultato uno psichiatra e ho studiato neuroscienze e scienze cognitive e comportamentali per svelare i miei meccanismi emotivi”. Il primo passo è consentire a te stesso di dare priorità alla tua salute mentale ed esprimere le tue debolezze come leader. “Ho capito che unisce le persone, anche se non è facile rivelarsi. » Un altro aspetto importante è la capacità riflessiva di ascoltare i segnali deboli: «Varia da persona a persona: errori, dolore, perdita di memoria, dimenticanza, irritazione… E chi ti circonda gioca il ruolo di uno specchio che dobbiamo imparare ad ascoltare. » Più in generale, secondo Julia Neal Pease, è diventato necessario rompere il persistente tabù sulla salute mentale, anche se… “Dopo la crisi sanitaria sono stati osservati notevoli miglioramenti”.

Nicola Jean (Sentimenti): “Mi hanno detto di riposare, ma non so cosa sia…”

Nicolas Jean, ex fondatore di BOLK, uno dei primi modelli di mensa automatizzata al mondo, ha vissuto la terza fase del burnout. “Ciò ha portato ad alcuni sintomi: palpitazioni cardiache o difficoltà cognitive. La mia condizione non è stata diagnosticata correttamente immediatamente, il che ha permesso alla malattia di prendere piede e progredire, fino a quando il mio corpo è crollato.” Nel settembre 2022 l’amministratore delegato sarà soggetto a compenso. Ha bisogno di rallentare. “Mi è stato detto di riposare, ma non so cosa… quindi sto cadendo in uno stato di depressione.” Dopo alcuni mesi di riposo, Nicolas Jean è tornato in “modalità guerriero” per non indebolire l'azienda e continuare a sostenere le sue squadre. Una decisione procrastinata qualche mese fa è nuovamente crollata: “Mi isolo per tre settimane in Parenthese au vert dove l’approccio alla salute mentale è universale: relax, sonno, dieta, meditazione, attività fisica, conoscenza di sé…” Quindi questa virgola lo fa abbandonare le sue funzioni per preservare soprattutto la sua salute: “L'occhiolino del destino o il disprezzo? Il giorno dell'annuncio sono stato inserito nella classifica Forbes “30 Under 30 Europa 2023”.. Da allora, Nicola Jean è stato guarito e ricreato Sensazioniuna società che supporta le startup “Verso un business redditizio e soddisfacente” Oltre ai podcast, il saggio.

Jill Mayer (Coach professionista): “La positività produttiva, come disciplina personale, è essenziale”.

Jill Mayer, Formatore professionista Ex direttore del Lione per più di 10 anni, ha dovuto affrontare un burnout mentre la sua azienda attraversava gravi difficoltà finanziarie. “Sono diventato il bersaglio di tutte le ingiunzioni e controversie di alcuni fornitori, clienti e organi amministrativi. Gli ufficiali giudiziari sono venuti anche a casa mia, come nei film.“, come descrive in una delle sue newsletter. La pressione aumenta e compaiono i primi sintomi del caos personale: «Dal momento in cui ho faticato a salire i gradini del TGV per andare a Parigi, e i miei cari – compresa mia moglie – mi hanno detto che non mi riconoscevano più, sono rimasto scioccato. »

Il manager riconosce la necessità di tutelare la propria salute mentale e quella dei suoi cari. Innanzitutto, adotta una strategia di “sopravvivenza”: “Mia moglie ed io ci siamo isolati per sfuggire alla pressione. Non è stato divertente ma una vacanza vivace. » Poi subentra la strategia “Hope”: “Ogni giorno cercavo qualcosa di positivo per il futuro. La positività di successo, come disciplina personale, è essenziale: è un approccio scientifico, provato e completo, che utilizza tutte le risorse del nostro cervello.insiste Jill Mayer. Questo duplice approccio gli ha permesso di superare queste avversità e di riconoscere la resilienza come una capacità universale da sviluppare.

Yves Trucheris (anche Bass Cap!): “L’intensità del lavoro e la pressione associata a un grande progetto mi hanno portato al punto di rottura”

Yves Trocheris si avvicina al suo trentesimo compleanno e, all'apice della sua impressionante carriera nell'e-commerce, Cofondatore e amministratore delegato Anche da Bass Cap!, si ritrova incapace di alzarsi per andare a lavorare. “L’intensità del lavoro e la pressione di un grande progetto mi hanno spinto al punto di rottura. » Poi decide di prendersi del tempo per affrontarlo “Un'esplosione di energia” Che si trasformò in una partenza definitiva. Il processo di ricostruzione ha attraversato diverse fasi: Yves Troucheris ha prima condotto una valutazione delle competenze per comprendere le cause della sua stanchezza e scoprire i suoi strumenti motivazionali. Allo stesso tempo, ha iniziato una terapia per lavorare sulla fiducia in se stessi e sul benessere emotivo. “Ho imparato a riconoscere i segnali d'allarme dello stress e a sviluppare un kit di strumenti per affrontarlo. Ciò include l'adozione di uno stile di vita equilibrato che includa esercizio fisico, alimentazione e sonno.”

Questo lavoro personale è stato essenziale per costruire il suo prossimo passo di carriera, l'imprenditorialità: “Oggi come CEO, questa esperienza di burnout mi rende più preoccupato per l'equilibrio della vita dei miei dipendenti. In particolare, che possano ricevere supporto psicologico, se necessario. » Quanto a lui, rimane vigile sul carico di lavoro e sui segnali di allarme emotivi o fisici.

