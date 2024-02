Bruxelles Airlines: nessun accordo tra i sindacati ma lo sciopero continua, colpito giovedì il 30% dei voli

“La direzione spaventa l'equipaggio”ci racconta mercoledì un lavoratore della Brussels Airlines in sciopero, che parla anche di “molestie” Dalla direzione. Questo per tre giorni se non cambia nulla, dal 28 febbraio al 1 marzo.

Hanno suggerito di tenere un altro incontro presso la sede centrale per lavorare sulle loro comunicazioni, ma non è successo nulla. “Il contesto sociale è esplosivo.”, Aggiunge. Secondo lui, l'amministrazione sta manipolando i sindacati per dividerli ed evitare di prendere decisioni reali.

“Se le condizioni di lavoro non migliorano, lo sciopero potrà continuare per altri due giorni. Da parte sua, Jolinde Defeu, rappresentante dell'ACV Puls, ha detto a Belga, mentre un centinaio di ospiti e hostess si sono riuniti mercoledì nella sala dell'aeroporto di Zaventem per esprimere la loro insoddisfazione. Si ricorda che i dipendenti vogliono salari migliori, dopo i tagli apportati durante il periodo Covid, così come la sostituzione dei lavoratori che hanno lasciato l’azienda e più tempi di riposo.

Sciopero a Bruxelles Airlines: si alzano i toni dopo l'incontro tra direzione e sindacati: “Questo incontro è falso e non ci cadremo”

Tuttavia, mercoledì le discussioni sono continuate per diverse ore tra la direzione ed i due sindacati Setca e CGSLB. Lo sciopero CNE/ACV Puls, che mercoledì ha colpito circa 1 aereo su 5, continuerà infatti.

“Abbiamo deciso di cancellare alcuni voli.”

“Anche se la direzione ed i sindacati hanno trascorso l'intera giornata attorno ad un tavolo, è stata avanzata una proposta molto concreta e le trattative sono ancora in corso, i sindacati cristiani non hanno ancora annullato lo sciopero previsto per domani.“, ha annunciato mercoledì sera un portavoce di Bruxelles Airlines.

“Nel frattempo abbiamo deciso di cancellare alcuni voli per dare respiro, a seconda del seguito dato alla chiamata allo sciopero. “Abbiamo già informato i passeggeri interessati.” Ha aggiunto, spiegando che ciò dovrebbe riguardare circa il 30% dei voli (7 su 10 vengono mantenuti).

“Non ha senso scioperare in questo momento perché i negoziati continuano comunque. Anche Bruxelles Airlines si rammarica della divisione tra i diversi sindacati“, ha già annunciato martedì la sua affiliata Lufthansa.

“La direzione non ha margine di manovra ed è stata bloccata dalla sua società madre, Lufthansa. Ecco perché lasci che la situazione peggiori“, ha spiegato Didier Lippi, rappresentante sindacale del CNE.

Non c'è accordo tra i sindacati

Sebbene Setca e CGSLB abbiano dovuto decidere se scioperare o meno dopo l'incontro con il management, è stato difficile ottenere da loro una posizione o un'opinione chiara sulle trattative in corso. Sembra che ci siano disaccordi. Ricordiamo che Setca ha organizzato lo scorso gennaio uno sciopero selvaggio per conto dei piloti della compagnia. Ma sembra che l'Unione, dal canto suo, stia ancora aspettando progressi per quanto riguarda l'equipaggio di cabina.

Resta da vedere se l'amministrazione presenterà proposte sufficientemente forti ai sindacati e se questi sapranno adottare una posizione comune e chiara. Ciò consentirebbe inoltre ai passeggeri di sapere in anticipo se il loro viaggio proseguirà o meno.

Alternative e risarcimenti… tutto quello che deve sapere il viaggiatore a causa dello sciopero di Bruxelles Airlines