Même si le but initial n’est pas de heurter ou de blesser l’enfant, le mal est fait, selon Natalie Bourgeois: « Une parole malveillante peut viser bless à détruire l’enfant et le rabaisser et l’impact de mot sont beaucoup più importanti qu’on ne le croit. Ces frasi ont une influence sur le développement psychique de l’enfant qui va s’inscrire dans cette “assegnazione negativa” et nourrir un sentimental d’échec à priori, avant même d’en avoir fait l’expérience. »

Natalie Bourgeois nous esporre un esempio illustratif : « Une fillette de 8 ans à qui on avait dit qu’elle ferait des ravages, car elle avait de jolis yeux, n’osait plus considerer personne dans la rue et mit très longtemps à ette posture com , pensant que le mot “ravage” était négatif et destructeur. » Dans ce cas précis, il s’agissait d’une expression qu’elle n’était pas en capacité de comprendre, vu son âge.

Mais, d’après la psychanalyste, « il est importante que l’adulte s’excuse et qu’il rimpianto »: « À cette occasione, le parent peut significanter à l’enfant qu’il n’est pas parfait et fait ce qu’il peut, mais que parfois, il lui arrive de faire des erreurs. »

Savoir développer très tôt son vocabulaire

Afin d’éviter tout quiproquo néfaste sur le long terme, il est importante de développer le vocabulaire de l’enfant, et ce, dès son plus jeune age. En effet, l’enfant est par nature curieux des Chooses qu’il ne compend pas et qu’il n’a pas encore nommé.

D’après N. Bourgeois, il ne faut pas s’adresser à lui avec un “langage bébé” qui ne va pas augmenter son verbal verbal: « Même les mots compliqués sont imprimés Employs par l’enfant à à partéil dus sont moment avec calme, bienveillance, et qu’ils sont destinés à l’éduquer (au sens étymologique d’éduquer : ex duca, qui significa “sortir de la nature” in latino). »

À travers la parole, l’enfant va « s’humaniser » et le faire entrer dans le monde du symbolique. Pour maintenir son éveil, il est importante de lui lire des histoires, « et pas seulement au coucher», précise la psychanalyste grenobloise.

En échange, le parent doit veiller à la formulazione delle espressioni qu’il emploie lorsqu’il fait une remarque à son enfant, ainsi qu’à l’intonation de sa voix.

« Aujourd’hui, au guard de ce nous apprennent les neurosciences et la psychanalyse, il est essentiel de faire très attenzione à la tonalité du propos. Si vous dites en criant et en colère que l’enfant est génial, c’est bien le ton de la colère qui sera imprimé par l’enfant » pointe Natalie Bourgeois.

Ainsi, lorsque vous devrez adresser une critique à votre enfant, privilégiez une voix calme and rassurante e formulez-là de manière constructive et non-umiliante. Esempio: « Tu vois, tu as eu une note moyenne, tu as fait des effort pour compendre l’exercice. C’était compliqué. As-tu compris tes erreurs ? Tu feras mieux la prochaine fois, c’est salomeux d’avoir saggié. »