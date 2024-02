Aumento dei disturbi alimentari tra i giovani fin dalla nascita

La crisi del Covid ha lasciato cicatrici psicologiche in molti giovani. Anoressia, bulimia… i disturbi alimentari sono esplosi in modo significativo. Presso l'Ospedale Universitario di Nantes (Loire-Atlantique), il servizio ambulatoriale accoglie quotidianamente una trentina di pazienti.

Le procedure più banali a volte possono sembrare insormontabili. Un giovane è ricoverato in ospedale a Nantes (Loira Atlantica) a causa dell'anoressia. Il minimo cibo gli fa provare una paura quasi di panico di ingrassare. Questo paziente è stato curato per un mese su richiesta dei suoi genitori e con il suo consenso, sapendo che doveva porre fine a questa paura incontrollabile. Milioni di persone ne soffrono Problemi alimentari in Francia. Numerosi casi sono stati diagnosticati in seguito al lockdown. All’ospedale universitario di Nantes è stata creata una terza unità speciale dopo il Covid, poiché la domanda era elevata.



È difficile trovare un posto

Il problema è che devi aspettare sei mesi per essere accettato in una unità. Si tratta di tre volte quello che era prima della crisi sanitaria. Tuttavia, non tutti i pazienti possono permettersi il lusso di aspettare. Isor, ad esempio, si è assicurato un posto all'ultimo minuto: “Il radiologo mi ha detto: ‘Hai 22 anni e la tua colonna vertebrale è come quella di una donna di 60 anni.'” Non era affetta da anoressia prima del Covid, è stato il confinamento a far precipitare tutto.