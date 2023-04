Atlangriffe è ora disponibile su Arcade! – Osservazione e controllo

Qualche mese fa, Aaron Keller e Deion Rogers hanno creato una mappa con la community durante un live streaming su Twitch. Questa è Atlangriffe, una base sottomarina a La Claw sotto la modalità di gioco Control. Questo sarà ancora disponibile in Arcade fino al 1 maggio. Non esitate a dare un’occhiata ora!

Durante una trasmissione “Twitch Makes Overwatch” lo scorso dicembre, il team di sviluppo ha collaborato con la community per creare una delle mappe più folli di Overwatch 2. Andy Belford, Senior Head of Development Community, Dion Rogers, Art Director, e Aaron Keeler, Game Director , ha fatto affidamento sui tuoi suggerimenti per progettare quella che promette di essere una carta di controllo unica… e una trappola mortale per quasi tutti i personaggi di Overwatch. Oggi la community può finalmente giocare su questa mappa a tempo limitato, disponibile fino al 2 maggio.

Stream Chat ha visto diverse idee, inclusa una base sottomarina allestita da Claw tra le rovine di una città sull’acqua. Atlangriffe presenta piattaforme di salto e un ascensore che ti permetteranno di avvicinarti al checkpoint in cinque modi diversi. Ma fai attenzione ai colpi dall’alto e fai attenzione a non cadere dalla scogliera!

Abbiamo creato la nostra prima bozza 3D di Atlangriffe in poche ore durante lo streaming, da qui il suo tipico aspetto “incompiuto” delle mappe in fase di sviluppo. Tutte le mappe iniziano con una bozza 3D: composta da semplici cartelle, questo ci permette di creare un tema e farci un’idea del gameplay. La mappa finale ha richiesto diversi mesi di sviluppo e il lavoro di molti team. Abbiamo aggiunto luci d’accento, mucchi di pesci giganti e cascate di crepe nella cupola di Watertown per ambientare la scena e dare libero sfogo alla tua immaginazione.

Atlangriffe promette di offrire nuovi modi di giocare che non troverai mai nelle nostre mappe regolari! Alcuni personaggi, come Pharah e Lúcio, avranno la possibilità di fischiare i loro bersagli quasi ovunque sulla mappa, ma puoi facilmente respingerli se usi bene i trampolini per saltarci sopra. Aspettati anche di vedere molti fianchi, poiché le strade inferiori forniscono un facile accesso al campo nemico e non sai mai quale percorso prenderà l’avversario. Non preoccuparti, avrai tutto il tempo per scoprire tutto, perché tutti e tre i round si svolgono allo stesso checkpoint!

Accedi a Overwatch 2 ed esplora Atlangriffe nella modalità di gioco a tempo limitato Arcade, oppure raduna i tuoi amici e inizia alcuni giochi progettati per ravvivare il divertimento! E niente panico: questa carta non apparirà nei giochi non classificati o competitivi. Alla fine di questo evento, Atlangriffe tornerà nel nostro caveau e probabilmente non ne uscirà più. Grazie a tutti per averci aiutato a creare questa esperienza unica nel suo genere; Ci auguriamo che Atlangriffe ti piaccia oggi!