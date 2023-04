Perché hacker e truffatori prendono di mira il tuo account itsme

Le truffe sugli account Itsme sono in aumento. Dietro questo fenomeno c’è una spiegazione: il successo della piattaforma.

Con oltre 6,7 milioni di utenti, itsme è diventato uno strumento essenziale. Solo nel 2022, la piattaforma ha guadagnato più di 700.000 nuovi utenti. itsme è ora l’app più utilizzata in Belgio. L’80% degli adulti di età compresa tra 16 e 74 anni ha un account itme. Pertanto, non sorprende che questo strumento sia diventato uno degli obiettivi prioritari per hacker, truffatori e hacker di ogni tipo. Infatti, i truffatori hanno maggiori probabilità di imbattersi in un utente itsme piuttosto che in un abbonato Netflix lanciando una campagna email. E questo fa una grande differenza per i numeri. Perché quando inviano una campagna di phishing rivolta ai “clienti Netflix” in Belgio, i truffatori hanno poco più di una possibilità su dieci di trovare un vero abbonato alla piattaforma.

Gli hacker di solito raccolgono i database degli utenti dal dark web. Per poche centinaia di euro, possono recuperare gli indirizzi di decine di migliaia di utenti Internet belgi e quindi inviare loro campagne e-mail fingendosi direttamente un’azienda come itsme, Netflix, Belfius o Apple. Anche se meno dello 0,1% delle persone prese di mira abboccano, sono vincitori. Prendendo di mira i suoi utenti, gli hacker hanno il potenziale per raggiungere un numero molto maggiore di vittime. Difficile, infatti, farsi fregare dalla truffa dell’account Spotify se non si possiede un account Spotify.

Oggi gli utenti itsme sono diventati uno dei bersagli preferiti dei truffatori online, insieme a quelli di bpost e delle principali banche del paese.

Oltre al fatto che molti belgi usano itsme, è l’importanza di questa app nella nostra vita che suscita l’interesse degli hacker. Gli utenti di Internet prestano più attenzione a un messaggio di sicurezza su un sistema di identificazione e verifica dei pagamenti online che a un messaggio su un ordine effettuato su un sito di e-commerce che non ricordano più. Gli avvisi di sicurezza sono impressionanti. Ricorda però che itsme non ti contatterà mai via SMS o email. Più che mai, è necessario stare molto attenti!

